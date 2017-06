Ionuț Fulea numit Leonardo DiCaprio de România! Artistul a slăbit 40 de kilograme într-un timp record

,,Nu mi-am propus să slăbesc, a fost o întâmplare. Am plecat de 64 mărime la costum şi am ajuns la 50, aveam 126 kilogram, iar acum am 85 kilograme. Prima persoană care mi-a zis că semăn cu Leonardo DiCaprio a fost Irina Loghin, acum vreo 15-20 de ani. Poate într-o zi ne vom întâlni, poate aude şi el că în România are un frate‘’,