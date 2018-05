Ion Caramitru: Trofeul Premiilor UNITER, de la Alba Iulia, poate cel mai frumos din lume prin simbolul sau

Trofeul Premiilor UNITER este, prin simbolul său, unul cu multe conotaţii, ‘poate cel mai frumos din lume’, a afirmat preşedintele Uniunii Teatrale din România, Ion Caramitru, care a vorbit despre istoria acestuia la Alba Iulia, oraş care va găzdui, în 7 mai, Gala decernării respectivelor distincţii.

Preşedintele UNITER a spus că, de exemplu, statueta care se decernează în cadrul Premiilor Oscar nu are o semnificaţie anume, ea nepurtând numele vreunui artist celebru. „Noi avem o conotaţie mai aparte legată şi de istoria culturii româneşti din perioada de cenzură şi din perioadă comunistă – că am salvat-o pe ea, pe cultură, de la distrugere”, a spus Caramitru.

În ceea ce priveşte faptul că de câţiva ani Gala Premiilor UNITER se desfăşoară în provincie, Caramitru a apreciat că este şi o bună ocazie pentru Uniune să se ‘flexibilizeze’.

„De câţiva ani buni, am ieşit din fieful nostru din Bucureşti. Începând cu 2007, când am ieşit la Sibiu, când a fost capitală culturală europeană, apoi am fost în teatrele restaurate monument istoric de la Iaşi, de la Oradea, de la Târgu Mureş – sala de concerte, de la Timişoara, la anul, vom fi la Cluj, acum, la Alba Iulia, un lucru cu totul remarcabil”, a opinat preşedintele UNITER.