Interesul locuitorilor din Alba pentru mobila a crescut cu aproape o treime in ultimul an

Numarul cautarilor pe Google referitoare la mobila efectuate de locuitorii din Alba s-a majorat cu 32% in ultimul an, arata o analiza realizata de retailerul de mobila Kalenda.

Reprezentantii Kalenda au cercetat interesul pentru mobila al locuitorilor din Alba pe baza numarului cautarilor inregistrate de Google in perioada august 2016 – iulie 2017, pentru aproximativ 20 de cuvinte referitoare la mobila. Studiul Kalenda a vizat atat interesul locuitorilor din Alba pentru mobila, in general, cat si trei categorii specifice: mobila pentru dormitor, mobila pentru living si mobila pentru bucatarie.

Toate cele trei categorii specifice au crescut in ultimul an in ceea ce priveste numarul de cautari pe Google. Daca in august 2016 locuitorii din Alba efectau 1.940 de cautari referitoare la cele trei categorii specifice, in iulie 2017 s-au inregistrat 2.560 de cautari. Dintre cele 2.560 de cautari din iulie 2017, mai mult de jumatate au vizat categoria mobila pentru bucatarie.

„O crestere a numarului cautarilor referitoare la mobila nu inseamna, automat, ca romanii cumpara mai multa mobila, la fel cum o scadere a numarului cautarilor nu presupune un declin in vanzari. Experienta ne-a aratat ca vanzarile de mobila pot sa fluctueaze intr-o anumita perioada, din cauza mai multor factori, cum ar fi sezonalitatea sau alocarea resurselor financiare in alte directii. Ceea ca va pot spune, din interactiunile din ultimul an pe care le-am avut cu clientii nostri, este ca oamenii care vor sa cumpere mobila sunt din ce in ce mai bine informati si prefera sa cumpere produse de calitate si foarte rezistente in timp”, a declarat Bogdan Besenyei, director de marketing in cadrul Kalenda.

Google a inregistrat, in august 2016, aproape 160.000 de cautari referitoare la mobila, pe tot cuprinsul Romaniei, in vreme ce in iulie 2017 s-au consemnat putin peste 143.000 de cautari. Totodata, in perioada august 2016 – iulie 2017, romanii din toata tara au facut peste 1,8 milioane de cautari referitoare la mobila. Mai mult, in cele 12 luni din intervalul august 2016 – iulie 2017, romanii au efectuat cele mai multe cautari referitoare la mobila in noiembrie 2016 (circa 190.000 de cautari) si in ianuarie 2017 (aproape 184.000 de cautari).