Închisoare cu suspendare pentru primarul orașului Teiuș! Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile

Primarul oraşului Teiuş, Mirel Hălălai, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Decizia a fost pronunţată vineri, 27 octombrie, la Judecătoria Aiud dar nu este definitivă.



”În temeiul art. 396 alin. 2 C. pr. pen., condamnă pe inculpatul H. M. V. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese. În baza art. 67 alin. 2 rap. la art. 66 alin. 2 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen. IV. În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, pe o durată de 3 ani, termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 Cod pen”, se aratăîn minuta deciziei de la Judecătoria Aiud.