În încercarea de a fi spiritual, Ștefan Bardan recunoaște că nu avea dreptul să primească BONUSUL DE 16.000 DE EURO ! În luna mai, Adunarea Generală a Acționarilor APA CTTA acordă directorului general un premiu de 73.688 lei

Vă mai amintiți bonusul substanţial acordat directorului APA CTTA în prima jumătate a anului 2017 ? Este vorba de aproximativ 16.000 de euro pe care Ștefan Bardan i-a primit drept primă, deși era proaspăt instalat în funcție.

Chiar dacă hotărârea AGA este clară și nu a fost revocată, Ștefan Bârdan a rămas cu suma de 73.688 lei, tot domnia sa recunoaște că nu avea dreptul să primească cele cinci renumerații brute lunare.

Într-un interviu acordat portalului ab.ro, directorul APA CTTA, Ștefan Bardan spune că avea dreptul să primească doar 40.000 de lei adică puțin peste 8.000 de euro.

Reporter: Este sau nu este adevărat că dumneavoastră în calitate de director al APA CTTA, aveți dreptul de a beneficia de o primă de 16.000 de euro?

Ștefan Bardan: NU este adevărat, am prin contractual de mandat dreptul, dacă se îndeplinesc indicatorii de o primă de 40.000 (n.r. RON), undeva acolo, net, așa se ia… și nu am luat până acum. Am văzut discuții în presă că Bârdan a luat, n-am luat nimic, e o indemnizație de conducere atât.