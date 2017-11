GALERIE FOTO – Andy Murray Live 2017 : un meci demonstrativ între Andy Murray și Roger Federer la Glasgow

un articol de: Dana CRAINIC

Andy Murray, ambasadorul UNICEF UK a lansat Andy Murray Live în 2016. În fiecare an acestuia i se alătură jucători de tenis de top și celebrități pentru a strânge fonduri pentru UNICEF și pentru o fundație care sprijină viitorul tinerilor scoțieni. Fondurile se împart în mod egal între acestea.

În urma succesului evenimentului care a debutat anul trecut, la care s-au strâns 305.000 £, Andy Murray a revenit să găzduiască și anul acesta propriul eveniment de tenis de caritate în 6 noiembrie, alături de numărul 2 mondial, elvețianul Roger Federer, fratele său Jamie Murray, Tim Henman și Mansour Bahrani, un fost tenismen de top.

Purtând o șapcă din tartan primită cadou de la Federer, Andy Murray a pierdut în fața acestuia cu scorul de 3-6, 6-3(6-10). Federer la rândul lui a respectat tradiția, jucând cateva mingi într-un kilt scoțian primit de la o fană din mulțime.

Elvețianul a jucat pentru prima dată în Scoția. La conferința de presă a declarat că s-a simțit foarte bine acolo și l-a încurajat pe Murray să se întoarcă pe teren cât de curând posibil, acesta spunând că speră să revină la turneul de la Brisbane din ianuarie, dacă se va recupera în proporție de 100%. După meci, acesta a declarat : „Am jucat la meciul de caritate al lui Roger Federer în Zurich cu câteva luni în urmă anul acesta. Am încercat să programăm meciurile cu câțiva ani în urmă, dar acum doi ani el a avut probleme la spate, apoi am avut eu, până la urmă am reușit să programăm pentru anul acesta în timpul sezonului de zgură. Am fost să joc meciul organizat de el pentru Africa și el a fost de acord să vină aici pentru mine. Suntem foarte norocoși că a acceptat, el este unul dintre cele mai mari nume în tenis și probabil nu va mai juca vreodată în Scoția.”

După meciul dintre cei doi, a urmat un meci de dublu între perechile Andy Murray/Jamie Murray și Tim Henman/Mansour Bahrani .

La acest eveniment desfășurat pe SSE Arena din Glasgow, au fost prezenți aproximativ 11.000 de fani, atmosfera fiind electrizantă.

Roger Federer a declarat că a fost plăcut surprins de nivelul de tenis produs de Andy Murray în cadrul întâlnirii acestora din Glasgow și că nu s-a așteptat ca acesta să joace atât de bine deja. A fost prima apariție pe teren a lui Murray după eliminarea acestuia de la Wimbledon în sferturile de finală.

Fiind singurul reprezentant al presei din România, am avut deosebita plăcere de a cunoaște două dintre cele mai mari nume ale tenisului mondial.