Frăția lemnului și sunetul circularelor intangibile în fața AUTORITĂȚILOR ! Deținătorii de gatere fac legea în comunele Apusenilor

Frăția lemnului și sunetul circularelor pun în continuare stăpânire pe comunele Munților Apuseni. Liniștea familiilor este perturbată de zgomotul asurzitor al tăietorilor de lemne, fără ca vreo autoritate competentă să îndrăznească să se sesizeze.

Mai mulți oameni din Sohodol, județul Alba încearcă de luni de zile să expună autorităților situația disperată în care se află.

O altă familie din Gura Sohodol s-a gândit să își deschidă o afacere, se pare destul de profitabilă, fără să țină cont de autorizațiile necesare unei astfel de activități. Afaceriștii și-au montat în curtea casei aparate de debitat lemnul, lipite exact de casa vecinului.

” În momentul în care acestea sunt în funcţiune produc foarte mult zgomot şi praf, lucru care ne împiedică să ieşim în curte sau să ne păstrăm ritmul de viaţa zilnic. Deranjul produs este imposibil de descris în cuvinte. Am încercat în nenumărate rânduri să discutăm cu aceştia în privinţa mutării aparatelor, dar, din păcate, nu am reuşit să ajungem la un punct comun, motiv pentru care am întocmit o reclamaţie la Gardă de Mediu şi la Primăria comunei pentru a reuşi să remediem problema.” – ne-au povestit oamenii disperați