FOTO – Incendiu pe platforma unei fabrici de prelucrare a lemnului din Sebeș. DĂNUȚ HĂLĂLAI : M-am deplasat la fața locului pentru a mă asigura ca nu este pusă in pericol viața și sănătatea nimănui.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a intervenit marți dimineața pe platforma unei fabrici de prelucrare a materialului lemnos din Sebeș, unde a izbucnit un incendiu la depozitele de rumeguș. La fața locului s-a intervenit cu mai multe autospeciale ale detașamentului de Pompieri Alba, Garda Sebeș și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență al Primăriei Sebeș. La scurt timp incediul a fost localizat și stins.

Pe platforma fabricii de la Sebeș au fost prezente și autoritățile locale conduse de prefectul județului Alba, Dănuț Hălălai.