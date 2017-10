FOTO : Cu un stand propriu, special- Natural Taste from the Mystic Transylvania, Transavia participă pentru a cincea oară consecutiv la Anuga, cel mai târg internațional din industria agroalimentară

Transavia, liderul pieței locale de carne de pui, participă la o nouă ediție a târgului Anuga 2017, cel mai important eveniment dedicat industriei agroalimentare la nivel global. Evenimentul a debutat anul acesta pe data de 7 octombrie și va continua până pe 11 octombrie, reunind la Köln peste 7,400 de expozanți din întreaga lume și mai mult de 160,000 de vizitatori. Fiind unul dintre cei mai mari exportatori din România, Transavia participă pentru a cincea oară consecutiv la târgul Anuga, cu stand propriu, evenimentul reunind cei mai importanți producători la nivel mondial.

Prezența la târgul Anuga este o tradiție de mulți ani pentru Transavia, iar strategia de dezvoltare pe piața de export presupune și participarea la târguri și expoziții internaționale de profil, în contextul în care peste 25% din producția realizată anual de companie ajunge în mai multe țări europene. Transavia participă ca de fiecare dată cu stand propriu, afirmându-și și aici poziția de lider de categorie, ediția din acest an aducând companiei ocazia de a prezenta noile ambalaje ale produselor Fragedo, care au la bază cele mai moderne tehnologii de ambalare, o investiție de 2 milioane de euro realizată de companie în anul 2016.

Prezența din acest an este deosebită, compania investind într-un concept atipic de stand propriu, puternic diferențiator: Natural Taste from the Mystic Transylvania. Conceptul introduce ideea de pui crescut cu grijă în Transilvania, în fermele proprii, printr-o abordare grafică de excepție realizată de Brandient.

„Participarea la târgul Anuga este o reconfirmare a activității pe care o realizăm de mai bine de 26 de ani și a produselor noastre. Pentru a menține de fiecare dată cele mai înalte standarde, realizăm investiții constante în tehnologii moderne, care să faciliteze și fluidizeze procesul de producție. Astfel, ne respectăm promisiunea făcută către consumatorii de pretutindeni, Well Made in Romania, acum și mai puternic exprimată de noua comunicare sintetizată prin iconurile diferențiatoare, precum Siguranță asumată de familia fondatoare.”, declară Ioan Popa, președintele Grupului Transavia.

Transavia este unul dintre cele mai reputate business-uri de familie românești, cu o experiență de peste 26 de ani pe piață, timp în care a devenit liderul local al industriei de carne de pui. Companie cu capital 100% românesc, Transavia operează sustenabil cu un model de business integrat vertical pentru a oferi cel mai bun standard de alimentație consumatorilor români și de pretutindeni. Deschiderea permanentă spre inovație în business a contribuit la succesul de care Transavia se bucură astăzi, clasându-se în topul celor mai valoroase companii din România. Calitatea produselor, precum și performanțele atinse, au adus companiei Transavia titlul onorific de Furnizor al Casei Regale a României în anul 2006, precum și o serie de premii naționale și internaționale. În prezent, Transavia are peste 2000 de angajați, 24 ferme de creștere a păsărilor și 4 ferme de producție vegetală, o fabrică de nutrețuri combinate, 3 abatoare performante de ultimă generație și o fabrică de procesare a cărnii. Fermele Transavia sunt localizate în 8 județe din România, în Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Timiș, Mureș, Harghita și Caraș Severin, unde anual se produc peste 70.000 de tone de carne de pui. Produsele companiei se ridică la cele mai înalte standarde de clitate și sunt prezente în majoritatea lanțurilor de retail modern prin bradurile Fragedo și Papane. Peste 25% la sută din producția anuală a companiei merge pe piața de export, în mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania și Croația.