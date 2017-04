FOTO : Consilierul local, Nicolaie Matei a reprezentat România la cel mai important Congres al Verzilor ”Global Greens and European Greens 2017”

Verzii de pe întregul continent s-au întâlnit în aceste zile la Liverpool unde a avut loc Congresul Verzilor Europeni ”Global Greens and European Greens 2017” . Delegația României a fost reprezentată de lideri marcanți ai Verzilor.

Unul dintre aceștia este Nicolaie Matei, consilier local al municipiului Sebeș. Acesta a participat direct la dezbaterile Congresului unde a expus problemele Sebeșului, militând pentru un mediu curat într-o zonă economică în plină dezvoltare.

Matei susține dezvoltarea durabila ca un mod de dezvoltare ce respecta drepturile omului si construit pe valorile responsabilitatii fata de mediu, ale libertatii, justitiei, diversitatii si non-violentei.

” Sunt mândru să fac parte din delegația care reprezintă România la cel mai important Congres Internațional al Partidului .

Am promis să fiu pentru dumneavoastră o alternativă, alternativa de care Sebeșul are nevoie în acest moment. O fac și o voi face de câte ori am această ocazie. Aici la Liverpool se vorbește despre un ” Viitor Verde ” , curat despre o armonizare a mediului înconjurător. Sebeșul este un oraș cu probleme , România este o țară cu probleme de mediu. Sunt aici să caut soluții pentru ca împreună, să avem în micul nostru burg un viitor VERDE ȘI CURAT” – a comentat Nicolaie Matei

În cadrul Congresului Verzilor Europeni de asemenea au fost discutate, problemele legate de agricultura, schimbările climatice, situația economică și financiară dar și a mecanismelor de interacțiune a diferitor ONG-uri de mediu.