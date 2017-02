FINANTARI de pana la 15.euro de la PNDR pentru fermierii romani

Anul acesta, fermierii romani care vor sa-si dezvolte o afacere agricola pot beneficia de fonduri europene in valoare de pana la 15.000 de euro, prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Dezvoltarea unui proiect agricol necesita investitii mari. Prin sprijinul oferit de PNDR, tinerii fermieri vor putea obtine subventii cu ajutorul carora vor fi capabili sa acopere o parte din cheltuielile legate de dezvoltarea afacerii, cum ar fi:

Polita de asigurare.

Orice tip de afacere are nevoie de o acoperire legala. Antreprenorii sunt responsabili de bunul mers al afacerii lor, motiv pentru care trebuie sa-si ia toate masurile de preventie impotriva dezastrelor naturale. Astfel trebuie sa aleaga atat polite de asigurare a culturilor agricole (mergi pe site) , cat si pachete de asigurari pentru cresterea de animale sau pasari. Astfel, pierderile produse de ploi torentiale, grindina, incendii, inghet, alunecari de teren sau pagubele produse de accidentarea si moartea animalelor vor fi suportate de catre politele de asigurari.

Spatii, echipamente si utilaje agricole.

Pentru demararea unui proiect agricol, fermierii vor avea nevoie de o sumedenie de echipamente si utilaje. Spre exemplu, cei care se ocupa de cresterea bovinelor vor trebui sa sa aiba la dispozitie un spatiu pentru mulgerea vacilor, precum cel oferit de Inoxcenter si sa foloseasca instalatii speciale pentru obtinerea laptelui.

Totodata, acestia vor avea nevoie si de o solutie mulgere rapida a bovinelor sau de transportare a laptelui in conditiile igenico-sanitare impuse!

De asemenea, antreprenorii vor trebui sa achizitioneze si echipamente pentru procesarea mancarii oferita animalelor, cum ar fi tocatori de resturi vegetale , pe care le pot gasi pe Fermierul Afacerist, un site dedicate celor care doresc sa performeze in agricultura si nu numai!

Nu exista nicio indoiala in ceea ce priveste faptul ca toti fermierii ar dori sa primeasca finantare europeana pentru extinderea afacerilor proprii. Cu toate acestea, doar o parte dintre solicitanti vor fi considerati eligibili pentru primirea subventiei. Avantajati sunt fermierii tineri, care detin o afacere mica, aflata la inceput de drum.

Criterii de selectie si aprobare a proiectelor

Pentru ca proiectele sa fie luate in considerare si aprobate, acestea trebuie sa indeplineasca cateva conditii principale. Procesul de selectie are la baza un sistem de evaluare bazat pe cateva criterii esentiale:

Pregatirea profesionala . Solicitantul trebuie sa prezinte o diploma de studii superioare in unul dintre domeniile: agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara. Pentru prezentarea diplomei, tanarul fermier primeste punctajul maxim la acest criteriu (20 puncte). Punctajul scade in functie de pregatirea profesionala a solicitantului in domeniul agricol. Astfel, daca acesta a urmat un liceu cu profil agricol va primi 15 puncte, daca a obtinut un certificat recunoscut de ANC i se vor atribui 10 puncte si, in fine, solicitantul va primi doar 5 puncte in schimbul prezentarii unui document/certificat eliberat de alte institutii formatoare.

Sectorul de activitate. Haideti sa vedem cum stau lucrurile in sectorul vegetal. Cei care vor sa investeasca in legumicultura vor primi 15 puncte, in vreme ce fermierii care doresc dezvoltarea unui proiect bazat pe producerea de seminte vor primi 12 puncte. Doar 10 puncte se aloca proiectelor care investesc in pomicultura. Cat despre sectorul zootehnic, fermierii dedicati cresterii de bovine vor fi rasplatiti cu 15 puncte, cei care se ocupa de apicultura – 12 puncte, urmand ca fermierii care cresc ovine si caprine sa primeasca doar 10 puncte.

Potentialul zonelor agricole. Daca solicitantul vrea sa implementeze proiectul intr-o zona cu potential agricol ridicat, acesta va primi 30 de puncte. Pe de alta parte, proiectele care vor fi dezvoltate in zone cu potential mediu vor fi primi un scor de 25 de puncte.

Daca solicitantul vrea sa implementeze proiectul intr-o zona cu potential agricol ridicat, acesta va primi 30 de puncte. Pe de alta parte, proiectele care vor fi dezvoltate in zone cu potential mediu vor fi primi un scor de 25 de puncte. Alte specificatii. Sunt favorizate fermele mici, sau asa zisele ferme de familie, acestea primind un scor de 30 de puncte, spre deosebire de fermele mari si mijlocii. Totodata, fermierii care prezinta documente justificative din care sa reiasa faptul ca ei cresc rase de animale sau soiuri de plante autohtone, vor primi drept bonus inca 5 puncte.

Solicitantii care isi pot inscrie proiectul agricol in programul PNDR trebuie sa detina o afacere in valoare de 8000-11.999 euro, iar aceasta trebuie inregistrata ca microintreprindere sau intreprindere mica.

Sprijinul economic nerambursabil este in valoare de maximum 15.000 de euro si se acorda in doua randuri: solicitantul primeste 75% din suma odata cu primirea aprobarii de finantare, urmand ca restul de 25% sa fie acordat in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare.