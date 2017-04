Expune-ti viziunea in StudentFest

StudentFest, cel mai mare festival studentesc de arta si cultura din Romania, organizat anual de Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara (OSUT), se va desfasura in perioada 11-20 mai, la Timisoara.

Experienta StudentFest este unica, dar postura din care poti sa o traiesti, nu. Astfel, poti alege sa fii artist, participant sau voluntar, cert este ca oricum vei avea multe de castigat. Prin tema propusa in acest an se doreste incurajarea tinerilor spre a-si descoperi propria viziune, spre a se manifesta liber cultural. Este locul ideal unde creatia proprie sa fie in prim plan, expusa publicului, punand in valoare unicitatea caracterului lor. Viziunea ne defineste, ne diferentiaza, dar in acelasi timp, ea ne aduce impreuna la StudentFest. Festivalul ofera tinerilor artisti oportunitatea de a da frau liber imaginatiei si spiritului artistic, intr-un mediu energic cu multi tineri dornici de a crea, de a experimenta si de a se dezvolta.

Daca esti tanar artist, dornic de a-ti etala viziunea si cauti o rampa de lansare, te poti inscrie pe www.studentfest.ro pana la data de 26 aprilie 2017 – sectiunea ,,Artisti”, pentru a lua parte la StudentFest impreuna cu creatiile tale. Prin cele 15 sectiuni puse la dispozitia artistilor si participantilor in acest an, Arhitectura, Arte stradale, Ceramica, Dans, Design vestimentar, Experimentarium, Film si arte video, Fotografie, Grafica, Literatura, Muzica, Pictura, Publicitate, Sculptura si Teatru, festivalul doreste sa le ofere tinerilor talentati posibilitatea de a se face remarcati prin atelierele de creatie organizate pentru ei. Daca ceea ce ai nevoie e sa-ti aprofundezi cunostintele intr-unul din domeniile propuse de StudentFest, te poti inscrie si ca participant in cadrul atelierelor de creatie la sectiunea dorita tot pana in data de 26 aprilie 2017, completand un formular pe site-ul www.studentfest.ro. In cadrul atelierelor de lucru participantii vor putea sa isi dezvolte abilitatile artistice, participand la o parte teoretica a fiecarui atelier, iar mai apoi aplicand practic cunostintele dobandite.

Participantii isi vor transpune viziunea proprie intrun concept pe care-l vor prezenta in ultimele 3 zile ale festivalului sub forma de expozitie sau performance publicului larg. O informatie esentiala este faptul ca acest festival este organizat exclusiv de tineri voluntari, interesati de sustinerea si promovarea artei atat la nivel local, national cat si international.

Tinerii care doresc sa faca parte din echipa de organizare a acestui proiect sunt invitati sa se inscrie ca voluntari pana la data de 26 aprilie 2017, completand formularul de pe site-ul proiectului. StudentFest a castigat numeroase premii la nivel local, cat si national, fiind printre primele festivaluri care au obtinut si certificarea de festival european EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe). Si la aceasta editie, StudentFest, aduce în spatiul timisorean un program diversificat cu numeroase spectacole artistice, concerte, piese de teatru, proiectii de film, spectacole de dans, expozitii, ateliere de creatie, conferinte, creatie literara, experimente si multe altele. Pentru mai multe detalii, va invitam sa accesati site-ul www.studentfest.ro sau pagina de Facebook https://www.facebook.com/studentfest.ro.