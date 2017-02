EXPLOZIV – Klaus Iohannis, un tun de 15 miliarde de euro

In anul 2014, Klaus Iohannis, cu putin timp inaintea alegerilor prezidentiale, a primit crucea de fier in rangul I. Cea mai inalta distinctie acordata de statul German. In acelasi an, cu putin timp inainte, statul Roman a cedat proprietati imobiliare in valoare de 15 pana la 18 miliarde de euro, dupa cum a calculat fostul ministru al finantelor, Bogand Dragoi. Beneficiar este Forumul Democrat al Germanilor din Romania. Si, pentru o necesara perdea de fum, au avut de castigat si enoriasii bisericilor evanghelice si catolice. Autorul acestui jaf de mari proportii este nimeni altul decat Klaus Iohannis. Cum s-a ajuns aici?

In timpul celui de al-doilea Razboi Mondial, Grupul Etnic German era proprietarul unei averi considerabile, rezultat al donatiilor facute de sasi si svabi, facute de-a lungul secolelor. Odata cu patrunderea nazismului in Romania, sub presiunea Reichului, autoritatile romane au consimtit la confiscarea masiva a unor proprietati detinute de evrei si trecerea lor in patrimoniul Grupului Etnic German. Intrucat GEG a fost antrenat ca organizatie in activitati cu caracter criminal fascist, imediat dupa razboi, in anul 1944, Aliatii au decis ca respectiva organizatie a fost de tip criminal, iar patrimoniul ei, prin acordul de Armistitiu, a fost confiscat. Decretul fiind semmat de Regele Mihai.

Dupa decembrie 1989, in Romania s-a infiintat Forumul Democrat al Germanilor din Romania, condus cea mai mare parte a timpului de Klaus Iohannis. Acesta a inceput demersurile pentru a fi recunoscut juridic drept succesor legitim al organizatiei fasciste si interzise prin lege, Grupul Etnic German. Si iata ce a urmat.

In anul 2007, Judecatoria din Sibiu a consimtit la aceasta succesiune, solicitata de Klaus Iohannis, urmand ca in mod automat FDGR sa preia si patrimoniul confiscat al oraganizatiei fasciste, al carei succesor a pretins ca este.

In acest fel, au fost incalcate conditiile armistiului, iar FDGR a devenit urmas de drept al unei organizatii criminale, a revendicat in totalitate atat bunurile fostului Grup Etnic german, cat si o buna parte a bunurilor confiscate de hilteristi de la familiile de evrei.

Prejudiciul adus in mod criminal statului Roman a fost estimat de Bogdan Dragoi, fost ministru de finante, la o valoare intre 15 si 18 miliarde de euro. O uriasa nedreptate. Fata de evreii care au trait in Romania. Fata de sasi si svabi care desopera azi ca sunt fara voia lor succesorii unei organizatii criminale. Fata de statul roman, care sufera o paguba de patru ori mai mare decat tezaurul pierdut la rusi. Si fata de Aliatii din cel de-al Doilea Razboi Mondial, a caror decizie consemnata prin declaratia de Armistitiu a fost calcata in picioare prin complicitatea lui Klaus Iohannis, cu o instanta judecatoreasca din Sibiu.

Nu este lipsit de importanta sa precizam ca in 2011 Cancelarul Angela Merkel, care l-a decorat cu Crucea de Fier pe Iohannis, aflata intr-o vizita oficiala in Romania, a solicitat tot oficial autoritatilor de la Bucuresti sa aplice hotararea judecatoreasca, cedand FDGR respectivele proprietati. Si a urmat Crucea de Fier.

Radu Golban