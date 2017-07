De îndată ca HOȚII ! Povestea lupului deghizat în oaie culturală de la Sebeș

Dincolo de imaginea unui burg săsesc promovat la maxim de investițiile nemților, austriecilor și italienilor ca fiind în plină dezvoltare economică, orașul Sebeș este încremenit în minciună, neperformanta și manipulare.

Băiețașii care s-au perindat, de-a lungul timpului în jilțul cald de primar al Sebeșului s-au dovedit doar nişte ”impotenți administrativ”. Dezvoltarea municipiului, nivelul de trai, factorul de mulțumire al cetățenilor sunt ZERO în comparație cu afluxul investitorilor.

Laptele și mierea promisiunilor populiste ale actualului primar par să fie tot mai exagerate dar în fapt Dorin Nistor își plătește doar niște datorii personale din bani publici.

Fără a fi deranjat de vreo Anticorupție, Nistor folosește serviciile Primăriei Sebeș ca fiind angajații firmelor de familie. După ce presa a demonstrat în mai multe cazuri că Primăria Sebeș achită datoriile personale ale edilului, mascate sub diferite nevoi, consilierii locali îi fac jocul. Pentru a-și asigura liniștea în comunitate, Nistor pune în aplicare unul dintre cele mai vechi trucuri administrative, plantează flori și închide gura iubitorilor de telenovele.

O nouă găselniță pare că a slăbit vigilența consilierilor, SETEA DE CULTURĂ.

Sub pretextul finanțării de acțiuni în folosul comunității mai multe ONG-uri au propus niște proiecte declarate câștigătoare, cel mai probabil de cei doi oameni de cultură ai Sebeșului Dorin Nistor și Adrian Bogdan. Aflat de mai multe ori pe ordinea de zi în şedinţele de Consiliu Local, proiectul de hotărâre nu a trecut ca fiind favorabil.

Avizi de cultură protagoniștii acestui act teatral de finanțare cu fonduri nerambursabile a unor membrii PNL Sebeș, au trecut la șmecherii, de îndată că hoții.



Convocați într-o ședință de îndată, cum se procedează la Sebeș, consilierii prezenți au votat, pe ascuns, acordarea din bugetul local a sumei de 288.912,62 sub formă de finanțare nerambursabilă pentru activități de interes local.

Există o lege foarte clară care spune că instituțiile publice pot acorda bani nerambursabili doar dacă cei care primesc acești bani nu scot profit, însă asta nu a stat nici în calea organizatorilor, care de obicei au scos profit, și nici în calea autorităților, care au acordat banii ceruți fără să mai verifice apoi dacă entitățile contractante au scos profit sau nu, dacă au respectat legea sau nu. Cum se face că Gheorghe Berghian, distins membru PNL, autorul imnului de campanie al primarului Dorin Nistor, primește peste 35.000 de lei în condițiile în care acesta nici nu respire în Sebeș fără bani. Doamna Rodica Bălutiu, nimeni alta decât președinta femeilor liberale primește peste 46.000 de lei, pentru studii și analize…

Businessul cultural, dacă e, mai ales, adăpostit și sub o cupolă care să sune pompos, atrage simpatia publicului larg care se bucură de evenimentele organizate fără că oamenilor să le mai pese apoi de dedesubturile organizatorice. Așadar, Dorin Nistor se bucură liniștit de lipsa de cultură a celor ce ar trebui să îl ia la întrebări.