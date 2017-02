Dana Gîrbovan despre întâlnirea cu Sorin Grindeanu

Dana Gîrbovan, șefa UNJR confirmă că a avut o întâlnire cu premierul Sorin Grindeanu, însă spune că nu ea va fi nominalizarea pentru funcția de ministru al Justiției, „deoarece, judecator fiind, nu pot ocupa o asemenea functie”.

”In urma mai multor solicitari din partea presei, reafirm public ceea ce am spus si altor jurnalisti care mi-au cerut un punct de vedere: nu voi fi eu nominalizarea pentru functia de ministru al justitiei deoarece, judecator fiind, nu pot ocupa o asemenea functie.

Confirm faptul ca am avut o intalnire cu premierul Sorin Grindeanu in cadrul careia am discutat si aspecte ce privesc buna functionare a justitiei si care au fost cuprinse inclusiv in „Memorandumul privind justitia”. Am gasit din partea premierului o deschidere privind rezolvarea problemelor din justitie si astept din partea viitorului ministru o colaborare institutionala eficienta pentru implemetarea solutiilor incluse in Memorandum.” a scris Dana Gîrbovan pe rețelele de socializare

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, că a purtat discuţii cu Dana Gârbovan pentru portofoliul de la Justiţie, liber în urma demisiei lui Florin Iordache, după scandalul privind OUG 13.