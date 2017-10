Cum sa fii un prieten mult mai bun decat esti acum

Prietenia dintre doua persoane se construieste in timp, pe incredere, experiente traite impreuna si multe momente in care cei doi prieteni s-au ajutat reciproc. Stii foarte bine ca prietenia altor persoane este un lucru de care ai mare nevoie, mai ales in momentele in care te simti singur, lipsit de aparare sau suparat. Nu poti face fata singur unor necazuri, oricat de mult ai incerca, de aceea trebuie sa iti tii intotdeauna prietenii cat mai aproape.

Cei mai buni dintre acestia sunt cele mai de incredere persoane la care poti apela, dupa familie, in momentele in care te simti incoltit de greutati. Insa, asa cum spuneam in inceputul acestei introduceri, prietenia este un lucru reciproc. Daca tu iti doresti ca prietenii tai sa se comporte intr-un anumit fel cu tine, poti spune aceleasi lucruri despre tine? Esti la randul tau un prieten exemplar? De fapt, cum putem fi cu totii niste prieteni mult mai buni, pentru toti cei din cercul nostru social?

Sinceritatea

Speakerul motivational Gabriel Comanescu numeste sinceritatea “ultima halta a minciunii”. Cu toate ca multi prefera sa fie mintiti, in loc sa li se spuna verde in fata adevarul, este extrem de important sa fii stiut drept acel prieten sincer. Prietenii tai se vor apropia mai mult de tine, pentru ca sinceritatea uneste suflete, nu le dezbina. Acestia vor vedea in tine ceva familiar, un om bun cu o gandire lucida si o sinceritate de invidiat, apeland la tine atunci cand vor avea nevoie de un sfat obiectiv, spus fara ocolisuri.

Ajutorul

Nu te poti numi prieten cu cineva daca nu esti dispus sa il ajuti, atunci cand are nevoie. Cu alte cuvinte, nu poti fi alaturi de un prieten doar la bine, iar la rau sa ii intorci spatele si sa te convingi pe tine insuti ca problema altcuiva nu are cum sa fie si problema ta. Ajutorul neconditionat este un pilon fundamental al unei prietenii de durata. “La bine si la rau” este o sintagma ce descrie perfect conceptul de prietenie. De aceea, daca vrei ca prietenii tai sa poata avea incredere in tine si sa te pretuiasca pentru caracterul tau ales, fii dispus sa ii ajuti mereu, indiferent de situatie. O vorba buna, un ajutor material, un acoperis deasupra capului, toate acestea conteaza pentru un prieten bun, aflat la capatul puterilor.

Umorul

Oamenii au nevoie de zambete in vietile lor, indiferent cat de seriosi pot parea ei de obicei. De aceea, un prieten bun stie sa ii faca fericiti pe toti cei din jurul sau, iar aceasta virtute a sa este intotdeauna apreciata. Daca ai un simt al umorului dezvoltat, nu numai ca ii vei tine aproape pe toti prietenii tai vechi, dar vei atrage mereu altii noi, pentru ca nimeni nu a fugit vreodata de o gluma inteligenta sau de o seara cu voie buna si portii nesfarsite de ras. Trebuie sa stii ca prietenii amuzanti vor fi mereu cautati ca pansament pentru rani ce nu pot fi inchise, asadar fii pregatit sa aduci putin soare in viata prietenilor tai, daca supararile si problemele i-au ajuns din urma.