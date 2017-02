Cum folosesti ingrasamintele chimice?

Desi de ajutor si cu efect in obtinerea unor culturi generoase si de calitate superioara si ingrasamintele chimice, ca orice adaos in dezvoltarea naturala a plantelor, trebuie folosite cu grija si in cunostinta de cauza. Cantitatea, calitatea, perioada sau modul de aplicare nepotrivit afecteazasemnificativ impactul pe care il au asupra recoltei. In general, ingrasamintele chimice se aplica in trei momente importante al dezvoltarii culturii: inainte de semanat, o data cu semanatul si in timpul vegetatiei, fiecare moment venind cu rostul si caracteristicile lui.

Ingrasamintele chimice aplicate inainte de semanat au rolul de a asigura elementele nutritive care vor fi necesare plantei atat in perioada de vegetatie cat si mai tarziu, in perioada de consum maxim de nutrienti. Este important ca ingrasamintul sa fie incorporat in sol o data cu lucrarea acestuia: prin imprastiere si amestecare sau incorporare in stratul arabil cu plugul, prin imprastierea pe fundul brazdei sau imprastierea superficiala. Ingrasamintele chimice care se incorporeaza profund in sol sunt folosite mai eficient de plante de-a lungul perioadei de crestere si maturitate.

Ingrasamintele care se folosesc o data cu semanatul vizeaza in principal asigurarea de substante nutritive in perioada de vegetatie a plantei. Aplicarea de ingrasaminte chimice in aceasta faza ajuta plantele tinere sa porneasca cu dreptul dezvoltandu-si radacini si tulpini viguroase si o rezistenta mai ridicata la factorii de mediu.

Folosirea de ingrasaminte in timpul vegetatiei este o masura suplimentara, etapele cele mai importante in care substantele nutritive adaugate pot face cu adevarat diferenta fiind inainte si in timpul semanatului. In aceasta etapa ingrasamintele chimice se aplica sub forma uscata sau de solutie, pe intervalele dintre plante si au rolul de a suplimenta substantele nutritive din sol fara a putea insa inlocui rolul ingrasamintelor utilizate in etapele initiale ale cultivarii.