Cum era aia cu „egalitatea în fața legii”? Mesajul revoltător al comisarului Traian Berbeceanu

Acum patru ani de zile am fost arestat, nevinovat fiind! Am fost trimis în judecată în baza unui dosar falsificat, construit pe probe contafăcute, în modul cel mai barbar, cel mai ordinar! Am fost achitat în primă instanță de Înalta Curte de Casație şi Justiție şi aştept finalizarea procesului.

Dar în tot timpul ăsta am fost suspendat din funcție şi am primit mai puțin de jumătate din salariul care mi se cuvenea.

Şi în tot timpul ăsta v-am văzut pe voi, unii condamnați definitiv, alții cercetați penal şi trimişi în judecată, cum beneficiați de tratament preferențial față de mine, cum conduceți mai departe parlamentul, ministere, consilii județene sau primării!

Păi cum vine asta, voi ăştia care o ardeți cu „legile justiției”?! Cum vine asta, luptători pentru dreptate ce vă pretindeți a fi? Cum era aia cu „egalitatea în fața legii”?

Dacă vreți să fiți credibili, ia reglementați şi asta că mă simt discriminat!…dă-vă…”