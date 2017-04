Cum arata femeia PERFECTA in viziunea barbatilor: 5 lucruri care ii atrag!

Se spune ca gusturile nu se discuta si ca, orice ar spune ceilalti, frumusetea este relativa. Intotdeauna vor exista pareri diferite in legatura cu ceea ce ar trebui sa insemne frumusetea ideala. Nu exista o definitie in acest sens, iar daca pana acum ceva timp erau promovate anumite trasaturi fizice, acum, lucrurile stau cu totul si cu totul altfel.

Unii spun ca nu exista perfectiune, intrucat fiecare femeie este frumoasa in felul ei. Insa, ce spui de caracter? In mod cert, exista cateva detalii menite sa ii atraga pe reprezentantii sexului masculin. Afla, mai jos, care sunt acele 5 lucruri care ii atrag ca un magnet pe barbati!

5 trasaturi pe care domnii le apreciaza la o femeie!

In mod cert, fiecare are in minte un model de femeie pe care il considera perfect pentru o relatie serioasa. Totusi, ar fi interesant sa poti sa descoperi care sunt cele mai importante calitati pe care le apreciaza barbatii la o viitoare partenera. In acest sens, vei putea sa vezi daca te incadrezi in cele ce urmeaza, dar si ce ai putea sa schimbi la tine:

Barbatii apreciaza femeile ingrijite. Totusi, mare atentie la faptul ca asta nu are nicio legatura cu vulgaritatea. O fata ingrijita, in viziunea lor, este cea care se imbraca decent, fara a lasa prea multa piele la vedere. De asemenea, trebuie sa stii ca barbatii isi doresc ca viitoarea lor partenera sa se faca placuta de prietenii lui, asa ca sa nu te mire daca, la a doua intalnire, isi va dori sa faci cunostinta cu amicii lui. Pentru intalnirea cu grupul lui de prieteni, poarta o pereche de sandale cu toc mic, o rochie midi vaporoasa si, bineinteles, o geanta casual. Poti gasi modele interesante de incaltaminte cu toc si in mediul online, asa ca intra pe the5thelement.ro daca iti doresti sa te faci remarcata. In materie de accesorizare, gasesti genti si posete pe melimeloparis.ro, deci nu ai de ce sa iti faci griji in ceea ce priveste tinuta.

Le plac femeile puternice. Asta inseamna ca barbatii au nevoie de o partenera care sa fi invatat din experientele din trecut astfel incat sa fie capabila sa le gestioneze cu usurinta pe cele care urmeaza. Ei sunt atrasi de doamnele care au incredere in fortele proprii.

Aspectul de masca creat de fondul de ten nu este deloc apreciat de barbati, considerandu-l, de departe, un detaliu inestetic si o dovada de neglijenta. Un pont inedit: foloseste cosmetice bio pe www.365natural.ro inainte sa aplici fondul de ten. Nu incerca sa iesi in evidenta prin machiaj, caci nu vrei ca tipul de langa tine sa aiba un soc atunci cand te va vedea fara make-up. Opteaza pentru culori neutre, menite sa iti accentueze cat mai delicat trasaturile frumoase pe care le ai.

Cea care are incredere in ei. Stii deja ca barbatii se dau in vant dupa timpul petrecut in preajma grupului de prieteni. E vorba, mai exact, de momentele dedicate celor cu care a copilarit, iar asta inseamna ca isi doreste ca tu sa intelegi si sa ii lasi spatiu.

Orice barbat apreciaza inteligenta la o femeie, intrucat isi doresc ca aceasta sa fie capabila sa poarte o conversatie, sa aiba cultura generala si, de ce nu, sa dovedeasca faptul ca este, in continuare, curioasa si interesata sa fie la curent cu tot ce se poate.

Iata 5 detalii pe care barbatii le apreciaza la o femeie! Asigura-te ca tii cont de ele astfel incat sa fii exact pe placul celui cu care te vei intalni.