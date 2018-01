Consiliul Județean a anulat licitația de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor din proiectul SMID Alba. Care este motivul ANULĂRII ?

Consiliul Judeţean a decis să anuleze procedura de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalaţiilor construite prin proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor.

Contractul care urma să fie încheiat în urma acestei proceduri de achiziţie publică avea ca scop delegarea prin concesiune a operării şi administrării Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Galda de Jos, unde există o staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică, depozitul conform şi instalaţiile aferente fiecăruia şi a staţiilor de transfer de la Blaj şi Tărtăria, toate construite în cadrul proiectului cu finanţare de la Uniunea Europeană.

Tot în cadrul acestui contract urmau să fie operate staţia de transfer de la Abrud, staţiile de sortare de la Zlatna şi Aiud, respectiv staţia de transfer şi sortare de la Baia de Arieş. De asemenea, procedura de delegare includea şi transportul deşeurilor de la aceste staţii la CMID Galda de Jos, precum şi epurarea şi eliminarea levigatului provenit de la depozitele neconforme de deşeuri Alba Iulia şi Aiud în staţia de epurare construită în incinta CMID.

În mai multe rânduri, fostul consilier județean a atras atenția asupra mai multor aspecte legate de problema de la Galda :