Confuzie și costuri uriașe pentru mediul de alaceri din România. Deputatul Claudiu Răcuci critică dur două ordonanțe ale Guvernului Tudose

Deputatul Claudiu Răcuci atrage atenția asupra Ordonanțelor de Urgență 79/2017 și 82/2017 și spune că sunt toxice pentru mediul de afaceri din România : „Numai agent economic sau angajat în sectorul privat să nu fii în România dacă ţara e condusă de un guvern de incompetenţi care merg cu economia din gard în gard! Acest Guvern a reuşit, în numai 11 luni, să bulverseze pe toată lumea. Chiar şi cei mai corecţi contribuabili nu mai ştiu ce impozite să plătească, când şi cum şi pentru ce experimente ale Guvernului să scoată iar bani din buzunare. Este de neînţeles cum Guvernul a reuşit să prăbuşească veniturile bugetare cu aproape 17 miliarde de lei în anul 2017, deşi birurile au crescut. Acest Guvern PSD-ALDE a modificat legislaţia fiscală şi cea a muncii aproape lunar, iar acum îşi pun întrebări stupide şi nu înţeleg de ce totul merge prost. Puţini ştiu faptul că Ordonanţa 82/2017, deşi a fost aprobată în aceeaşi şedinţă cu alt act normativ ucigaş, Ordonanţa nr. 79/2017, cea prin care se taie salariile angajaţilor din sectorul privat, aceasta nu a fost publicată în Monitorul Oficial aşa cum ar fi trebuit, decât după mai bine de o săptămână de la aprobarea ei. De ce a durat atât de mult, ştim cu toţii? Toţi membri guvernului cunosc faptul că este un act normativ neconstituţional şi, mai mult, le-a fost teamă de mânia populaţiei, care va vedea, negru pe alb, că toate promisiunile electorale ale PSD şi ALDE nu au fost decât un foc de paie care deja s-a stins.

Ordonanţa 82 va rămâne în istoria post-comunistă a României drept cea mai sinistră măsură în ceea ce priveşte toate pensiile: atât a cele prezente, cât şi cele viitoare! În privinţa pensiilor în plată, PSD a amânat creşterea acestora, aşa cum lege îi obligă, de la începutul anului, de la 1 ianuarie 2018, cu un procent care să acopere 100% inflaţia şi cu 50% din sporul de creştere a valorii salariului mediu brut! Păi, cât valorează legea în faţa PSD? Nimic! Drept dovadă, această majorare a fost amânată până la 1 iulie 2018, iar majorarea promisă este de doar 10%. Cei mai mulţi dintre pensionari vor spune că e bine şi de atunci decât să nu fie deloc, însă, cei mai mulţi pierd din vedere faptul că inflaţia cumulată până în iulie 2018 la care se adaugă şi evoluţia artificială a salariului mediu brut, ar fi trebuit să oblige Guvernul la o creştere mult mai mare de 10%. Deci, pensionarii în plată au fost păcăliţi! Despre tinerii pensionari, adică cei care vor ieşi la pensie peste 10-15 ani, prin Ordonanţa 82, Guvernul Dragnea-Tudose-Olguţa Vasilescu le-a tăiat între 20% şi 25% din pensiile la care au contribuit şi ar fi fost îndreptăţiţi în viitor! Cum a fost posibil acest lucru? Prin diminuarea brutală a contribuţiilor la Pilonul 2 de pensie de la 6% la 3,7% şi prin dirijarea diferenţei către plata pensiilor actuale, pentru care, Guvernul nu mai are bani.

Şi, de parcă nu era suficient faptul că Guvernul PSD-ALDE a distrus şi sistemul actual de pensii, dar şi pe cel viitor, prin aceeaşi Ordonaţă neconstituţională, s-a gândit să aplice o lovitură şi salariaţilor şi sindicatelor, dar şi angajatorilor. Cum aşa? Mutilând Legea dialogului social nr. 62/2011 şi obligând angajaţii şi angajatorii să demareze renegocierea a peste 4 milioane de contracte de muncă din economie. Aceasta este de departe cea mai mare dovadă de cinism, dovada supremă prin care PSD şi ALDE înţeleg dialogul social într-o economie, adică cu forţa! Această din urmă prevedere a Ordonanţei 82 este o altă minciună premeditată, un alt tertip şmecheresc prin care Olguţa Vasilescu şi Mihai Tudose au premeditat o altă scuză pentru tăierile de salarii din sectorul privat. Nu! Staţi liniştiţi! Nu ”statul paralel” va fi vinovatul pentru scăderea salariilor angajaţilor din sectorul privat, ci vinovaţii de serviciu vor fi angajatorii care nu au crescut cu forţa salariile şi care nu au accepta impozite mai mari care să se ducă să alimenteze deciziile falimentare ale Guvernului.

Cu toţii am anticipat dimensiunea ruşinoasă a minciunilor cuprinse în Programul de guvernare PSD-ALDE. Cu toţii am ştiut că nici măcar 10% din acele promisiuni nu vor fi puse în practică, din cauza lipsei resurselor financiare şi a incompetenţei celor care guvernează. Cu toţii am bănuit că România va înregistra reculuri serioase, atât în privinţa investiţiilor care ar fi trebuit să ne aducă modernizarea, cât şi în privinţa diminuării decalajelor de dezvoltare dintre ţara noastră şi statele membre UE. Cu toate aceste anticipaţii, nici unul dintre noi nu cred că s-a aşteptat la o scădere a standardului de viaţă al populaţiei, la scăderi salariale, la tăieri din pensiile viitoare şi la amânări succesive de indexare a celor prezente, precum şi la zero investiţii publice. Nimeni, chiar şi cei mai sceptici analişti nu au putut prefigura dimensiunea dezastrului economic şi social în care ne-a dus PSD şi ALDE într-un timp atât de scurt şi dezechilibrele uriaşe pe care aceştia le-au creat cu bună ştiinţă!” a declarat deputatul PNL.