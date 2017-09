Claudiu-Vasile Răcuci : Învățământul nu-i o prioritate a Guvernului – peste 130 mii de elevi din mediul rural învață în clase simultane

Claudiu Răcuci, deputat PNL de Alba, acuză lipsa totală de interes a autorităților guvernamentale față de condițiile în care se desfășoară învățământul din mediul rural, dar și efortul uriaș pe care îl fac dascălii de la țară:

‘Nimeni nu poate spune că anul școlar nu a început, la 11 septembrie, în condiții mult mai proaste ca anul trecut! Din păcate, nu sunt probleme noi! Sunt aceleași problemele la care, de peste douăzeci de ani, nimeni nu are soluții. Nu sunt manuale, școlile continuă să se degradeze, mobilierul este vechi, uneori din perioada comunistă, toaletele și încălzirea lipsesc, profesorii au aceleași salarii mizerabile, dar sunt mințiți că va veni o vreme când li se va mai da ceva mărunțiș, abandonul școlar este fără soluție, iar mii de copii nu ajung anual la școală din cauza sărăciei crunte. Dacă în mediul urban, părinții, care au de obicei un loc de muncă, fac eforturi uriașe și cheltuiesc aproape toată leafa pentru a duce copilul la școală, în mediul rural, mii de copii își doresc, dar nu au nicio șansă să învețe să citească și să scrie. Ca parlamentar, am ridicat aceste probleme, în mai multe rânduri, miniștrilor vremelnici ai învățământului, fie prin întrebări și interpelări, fie pe calea controlului parlamentar. Toți au dat din umeri și au dat asigurări că … o să fie bine! Din păcate, vedem cu ochiul liber că situația învățământului din mediul rural se degradează de la un an la altul.

Ca să înțelegem că elevii din școlile rurale nu au nicio șansă la un act educativ de calitate, trebuie să știm că nu mai puțin de 115 mii de elevi au învățat în clase simultane anul trecut, iar anul acesta au mai intrat în clasele simultane peste 21 de mii. Pentru cine nu știe, într-o clasă simultană, învață elevi din clase diferite, cu un singur dascăl, care trebuie să predea, în același timp, și adunarea și tabla înmulțirii și ecuații cu o necunoscută. Cine oare își poate imagina că un astfel de sistem poate produce un învățământ de calitate și atunci când vor termina clasa a IV-a, elevii vor avea același nivel de pregătire cu cei de la oraș? Și, de parcă nu ar fi îndeajuns, în mediul rural, nu doar viața elevilor este grea, ci și a dascălilor. Pentru mine, personal, dascălii de la țară sunt adevărații eroi ai României! Gândiți-vă că sunt peste 14 mii de dascăli care fac naveta între 2-3 comune, între 2-3 școli, pentru a completa o normă didactică! Sunt oameni care își iubesc meseria și care încearcă să ofere micuților o șansă în viață. În ciuda eforturilor acestor dascăli, așa cum este construit astăzi învățământul rural, tot mai puțini copii vor avea șansa să meargă la un liceu sau la o școală profesională. Despre facultate, nici în glumă nu putem vorbi, căci părinții nu pot susține financiar studiile universitare.

Este trist că atât Guvernul Grindeanu, cât și cel condus de Tudose, nu doar că nu au soluții la aceste probleme, dar nici măcar nu-i interesează soarta copiilor, de soarta viitorului acestei țări. Personal, am să mă implic și voi încerca să construiesc un pachet legislativ orientat exclusiv către copiii care vor, dar nu pot să meargă la școală. De asemenea, condițiile de la oraș trebuie să fie și în mediul rural. Nu mai vreau să aud că în România există copii favorizați și copii defavorizați, ci doar copii care merg la școală, pe care să ne putem baza în viitor’, a declarat deputatul PNL.