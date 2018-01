Claudiu Răcuci : Guvernul PSD-ALDE atacă românii la buzunare

Deputatul PNL de Alba, Claudiu Răcuci, critică în termeni duri ”minciunile” proferate de către Liviu Dragnea care, în anul 2017, punea scumpirile gazelor naturale şi ale curentului electric pe seama conducerii instituţiei de reglementare în domeniu, a ANRE, şi nu pe măsurile proaste luate de Guvern:

”PSD are boala de a nu-şi asuma erorile şi, de fiecare dată când greşesc cei din PSD dau vina pe alţii pentru erorile lor! De exemplu, în urmă cu doar 3 luni, Liviu Dragnea, în stilul său mincinos, total inconfundabil, găsea vinovatul suprem pentru creşterile accelerate ale preţurilor gazelor naturale şi ale curentului electric din 2017 în afara Guvernului. Acest vinovat era conducerea ANRE, adică acea instituţie care reglementează domeniul energetic din România şi care stabileşte valoarea preţurilor administrate. Sub acest argument, Liviu Dragnea şi o parte din camarila sa au declanşat schimbarea imediată a conducerii ANRE şi au numit, peste noapte, o conducere nouă, 100% politică, 100% formată din membri PSD, fără pic de experienţă în domeniul energetic, dar total supusă ordinelor baronului de Teleorman. După ce şi-au trecut şi această instituţie în subordinea partidului, aflăm acum că preţul gazelor naturale va creşte din nou, de mâine, 10 ianuarie 2018, pentru toţi consumatorii, şi nu cu puţin, ci cu o valoare semnificativă, în special pentru consumatorii care-şi încălzesc locuinţele cu centrale proprii. Mulţumită lui Dumnezeu, până acum am avut o iarnă blândă, cu temperaturi ridicate, care seamănă mai degrabă cu o primăvară, însă, nu vreau să îmi imaginez cum ar fi arătat facturile românilor dacă iarna şi-ar fi intrat în drepturi şi gerul din ianuarie ar fi adus valori mai mari pe facturile consumatorilor casnici.”