Cele mai bune cadouri pentru ziua de nastere a copilului tau

Ziua de nastere a copilului tau este o oportunitate ideala de a petrece o zi intreaga alaturi de acesta. Desigur, o zi aniversara ar fi incompleta fara activitati in care se poate implica intraga familie. Acestea sunt cateva jucarii care vor asigura distractia si voia buna pentru toata familia.

Ziua copilului in aer liber

Zmeiele

Pentru multi, ideea de a inalta un zmeu ar putea parea “old school”, dar defapt este o activitate perfecta pentru zilele calduroase de vara. Daca copilul tau inca nu stie sa inalte un zmeu, acum este oportunitatea perfecta sa il inveti. In felul acesta, veti avea o activitate de care sa va bucurati impreuna pe tot parcursul verii. Dupa ce copilul a invatat sa inalte si sa controleze propriul lui zmeu, intreaga familie poate participa la aceasta activitate, fiecare cu zmeul lui. Asadar, inaltarea zmeielor este o activitate perfecta pentru o zi petrecuta in familie si nici nu te va costa o avere.

Pistoalele NERF

Baietilor le plac filmele de actiune si viseaza sa devina politisti sau soldati, pentru a lupta impotriva raufacatorilor. Pistoalele NERF le dau ocazia sa faca acest lucru intr-un mediu sigur si distractiv. Proiectilele pe care aceste pistoale le lanseaza sunt produse dintr-un material asemanator buretelui, deci sunt inoensive. Jucariile NERF vin intr-o varietate de forme si marimi, dar majoritatea dintre ele folosesc acelasi tip de “munitie”. Pistoalele NERF garanteaza distractia pentru intreaga familie si sunt jucarii potrivite atat pentru interior, cat si pentru exterior.

Jucarii distractive si educative

Origami

In cazul in care va doriti o zi linistita, in care sa va bucurati de confortul propriei locuinte, recomandam o activitate creativa, care va captiva intreaga familie: origami. Aceasta este o activitate care presupune rabdare si creativitate. Ea poate fi un exercitiu foarte bun atat pentru cei mici cat si pentru parinti. In plus, jocurile origami disponibile acum pe piata au tematici interesante pentru copii si instructiuni precise, ceea ce le face usor de folosit chiar si pentru cei care fac acest lucru pentru prima data.

Jocurile de construit LEGO

Jocurile LEGO sunt indragite nu numai de copii, ci si de unii adulti. Felul in care aceste forme aparent simpliste iti permit sa realizezi constructii complexe reprezinta o fascinatie pentru persoanele creative. In acest moment, exista o multime de jocuri si seturi LEGO pe piata, fiecare dintre ele este proiectat avand in minte un anumit grad de dificultate si o tematica interesanta. Asadar, in mod sigur vei gasi ceva potrivit pentru copilul tau, indiferent de varsta si interesele lui. De asemenea, etapa de constructie a jocului poate fi o activitate pentru intreaga familie. In momentul in care toti membrii familiei contribuie la realizarea aceluiasi obiectiv, se formeaza legaturi mai stranse, iar copilul invata importanta muncii in echipa.