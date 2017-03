Cel mai activ consilier din politica locală , independentul, Mircea Trifu își prezintă raportul de activitate

La aproape un an de când a fost ales consilier local, Mircea Trifu se prezintă în fața albaiulienilor cu activitatea din Consiliul Local.

TRIFU MIRCEA -Raport de activitate 2016 -2017

Aşa cum prevede legea 215, consilierii locali au obligaţia de a prezenta anual un raport de activitate…Iată-l pe al meu….

Încă din primele şedinţe de C.L. am început să iniţiez proiecte de HCL. din programul pe care l-am prezentat în campania electorală…Am început cu un proiect prin care am propus că şedinţele de C.L. să fie transmise în direct ,în aşa fel încât albaiulienii să poată participa activ la deciziile luate ..Chiar dacă a fost respins de majoritate ..,reacţia promptă a albaiulienilor a dus foarte repede la un moment istoric din acest punct de vedere , şi începând din lună martie 2017 , un site de ştiri transmite în direct şedinţele, urmând să se alăture şi altele..

Am iniţiat apoi un proiect de HCL prin care am propus ca data de 15 oct , ziua în care s-au încoronat REGELE FERDINAND şi REGINA MARIA la ALBĂ IULIA, să devină ZI A ORAŞULUI…Acest proiect ,tot din dorinţa majorităţii, a fost amânat spunându-se că se doreşte acest lucru însă ar fi bine să avem şi un punct de vedere al CASEI REGALE DE ROMÂNIA…Aştept cu interes punctul de vedere..Am iniţiat un proiect de HCL prin care , aşa cum spune Legea tinerilor ,consiliile locale trebuie să înfiinţeze consilii ale tinerilor care să funcţioneze pe lângă C.L-uri…

Majoritatea proiectelor iniţiate de mine, fie că a fost vorba, mai apoi, de premierea unor sportivi , de iniţierea unei comisii care să evalueze situaţia deplorabilă a STADIONULUI CETATE , abrogarea regulamentului cu plata la parcarea din fata restaurantului Roberta sau altele, au dus mai apoi la concretizarea într-un fel sau altul a propunerilor..

Deşi , situaţia mea ca şi consilier independent a fost una destul de complicată, în mijlocul a două tabere politice care sunt mereu în opoziţie, am folosit o strategie de expunere care să fie mereu în spiritul legii 215 ,adică de a apăra interesul cetăţeanului , de a fi mereu combativ în contractele pe care primăria Alba Iulia le are cu diferite firme private pentru a mă poziţiona mereu critic atunci când interesul albaiulienilor a fost viciat..În paralel cu activitatea în C.L, am demarat acţiuni civice cum ar fi înfiinţarea unui ong ..”ACŢIUNEA PENTRU ALBA” ,prin intermediul căruia am iniţiat manifestul…””Uniţi SALVĂM Stadionul Cetate”” , am atacat în contencios administrativ 4 sau 5 H.C.L.-uri referitoare la acordarea unor reduceri la tarife pentru elevi sau la avalanşa de delegaţii în străinătate pe care le iniţiază Primarul oraşului fără să prezinte transparent în şedinţe sumele de bani ce urmează să fie cheltuite din bugetul local…

În comisia de specilaitate, cea juridică, am avut o activitate dinaminca şi constructivă…În comisia de „” Concesiuni şi Licitaţii”” am combătut mereu modul în care se desfăşoară acestea, fără să fie prezentate măcar cu un proiector , locaţiile ce urmează a fi vândute sau concesionate…Tot în cadrul „” Acţiunii Pentru ALBA”” , am demarat strângerea de semnături pentru găsirea unei soluţii de rezolvare a traficului în intersecţia de la intrarea în cartierul Barabant…Am iniţiat mai multe întâlniri cu cetăţenii din diferite cartiere ale oraşului şi în momentul de faţă ,împreună cu câţiva zeci de albaiulieni, am creat asociaţia „” Orizont -ALBA IULIA”” , care are ca şi scop inventarierea problemelor juridice ale drumurilor fără utilităţi din ALBA IULIA , şi în final să rezolve aceste probleme pentru că ulterior să putem iniţia HCL-uri de modernizare a astrazilor respective…

În momentul de faţă, lucrez la două proiecte de HCL ..Primul se referă la o propunere de reconfigurare a P-ței Iuliu Maniu , în sensul înlăturării acelor”” cavouri „” , pentru a mări nr locurilor de parcare…Al doilea proiect se referă la acordarea de tichete de masă pentru pensionarii care au pensie minimă de 520 de lei,,Conform legii ,aceste tichete vor fi în valoare de 50 de lei şi se vor acorda de PAŞTI şi de Crăciun oamenilor nevoiaşi…

Mai am în lucru o investigaţie amplă referitoare la contractul pe care îl are primăria ALBA IULIA cu firma CORAL IMPEX srl şi care în opinia mea a fost modificat cu majorări de preţ în afară contractului…În cel mult două luni sper să vă pot prezenta într-o conferinţă de presă rezultatul investigaţiei…

Cu speranţa ,care e aproape o certitudine, că în bugetul pe 2017 vom avea pt prima dată în 27 de ani o sumă de bani pentru renovarea stadionului Cetate,, că vom scoate pentru totdeauna primăria ALBA IULIA din ghiarele contractelor atribuite fără licitatie-vezi STP-2011 sau scandalul recent cu panourile publicitare, că vom deschide definitiv porţile primăriei albaiuliene pentru democraţia participativă , că voi reuşi să-i conving pe colegii consilieri ca în momentul de faţă consultarea populaţiei este doar formală şi trebuie să schimbăm acest fapt..,o să lupt în fiecare zi cu metehnele trecutului care au pus stăpânire pe administraţia locală…

Cea mai mare satisfacţie a mea ,în toată această perioadă, a fost că am reuşit să le aduc albaiulienilor la cunostiinta că în baza legii 215 /2001 şi a OG35 /2002 , atât consilierii locali dar şi cetăţenii pot iniţia proiecte de HCL…O să lupt mereu pentru acest drept al nostru şi pentru schimbarea acelei recomandări nocive ,pe care o fac încă unii funcţionari ai primăriei, de a-i îndruma pe albaiulieni să depună sesizări pe la registratură şi să intre într-un carusel fără sfârşit şi fără finalizare a problemelor lor…Mă doare sufletul să-i mai văd pe concetăţenii mei căzând mereu în această capcană ,care are cel mult ca şi rezultat o discuţie de șueta la secţiunea „” Diverse””…

Faţă de cel mai important subiect, bugetul pe 2017, deşi primăria s-a rezumat să-l afişeze la avizierul primăriei, am avut câteva comunicate extrem de ferme prin care am înştiinţat albaiulienii de lipsa de transparentă de care încă factorii decidenţi dau dovadă în acest sens..Cu această ocazie vă invit pe cât mai mulţi să participaţi activ la dezbaterea bugetului care v-a avea loc la sfârşitul acestei luni…