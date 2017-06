Ce spune cazul Pomohaci despre sănătatea noastră mintală

– Un editorial de CLAUDIU PĂDUREAN-

Colegul Liviu Alexa şi Ziar de Cluj au făcut o investigaţie epocală: au dezvăluit opiniei publice toată hidoşenia unui impostor, Cristian Pomohaci, care era, cu rândul, popă (pentru că a fi preot presupune o vocaţie, pe care acest om nu o are, după cum reiese din declaraţiile superiorilor săi bisericeşti), cântăreţ de muzică aşa-zis populară şi corupător de minori.

Am aflat despre cazul publicat de Liviu Alexa în timp ce participam la o conferinţă dedicată jurnaliştilor. Până acum nu am avut timp să citesc cu atenţie articolele pe această temă şi nici reacţiile. Sincer, nici nu ştiam cine este Cristian Pomohaci, pentru că, în condiţiile în care nu sunt ortodox, ci greco-catolic, nu mă număr printre potenţialii săi enoriaşi. Iar muzica populară pentru mine înseamnă cu totul altceva decât lălăielile unor rapsozi închipuiţi.

Acum, după ce am citit textele din Ziar de Cluj, precum şi preluarea acestora (uneori, fără menţionarea sursei), şi după ce am citit multe dintre comentariile postate pe reţelele de socializare, cred sincer că mulţi români au o problemă de sănătate mintală. Nu se poate ca atâţia oameni să îi ia apărarea lui Cristian Pomohaci, chiar şi după ce superiorii săi au recunoscut problema. În general, am observat că cei care nu cred nici o iotă din dezvăluirile legate de Cristian Pomohaci, chiar şi atunci când probele sunt evidente, sunt oamenii care cred toate prostiile despre daci, despre Grădina Maicii Domnului şi despre tunelurile energetice de sub Bucegi. Pentru care, evident, nu există nici o dovadă.

Însă, chiar dacă unii dintre compatrioţii noştri suferă de o alienare evidentă, reacţia Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia merită să fie salutată. Este un semn de sănătate mintală şi de decentă, care trebuie să fie încurajat. Din păcate, nu am regăsit aceeaşi decenţă în cazul episcopului ortodox din Bârlad, şantajat cu o altă înregistrare în care ar apărea în ipostaze sexuale alături de un seminarist. Şi el ar trebui oprit de la slujire şi caterisit, dacă înregistrarea este autentică. Nu putem să judecăm în cazul Pomohaci cu ocaua mare şi în cazul lui Corneliu din Bârlad (scuzaţi-mă, dar nu este prea sfinţit…) cu ocaua mică.

Şi aş vrea să mai spun că am observat trei aspecte în cazul Pomohaci.

Primul: un astfel de om nu poate fi preot. Un preot adulterin nu are ce căuta la altar. Cristian Pomohaci a fost căsătorit, a divorţat, dar o relaţie sexuală, cu o femeie sau cu un bărbat, după ce a jurat credinţă soţiei în faţa altarului este tot adulter, oricum am privi lucrurile. Iar un preot adulterin homosexual este culmea aberaţiei. Oare Cristian Pomohaci a auzit de Sodoma şi de Gomora? Ce înţelege din povestea biblică a distrugerii celor două oraşe? Să ne înţelegem: nu sunt homofob, pentru că cred că fiecare trebuie să aibă libertatea să face ce doreşte în dormitor. Nu mă număr printre apologeţii Coaliţiei pentru Familie şi cred că ar trebui legalizat parteneriatul civil, nu doar pentru homosexuali, ci şi pentru heterosexualii care au chef să încheie o astfel de uniune în loc să meargă la starea civilă ca să se căsătorească. Însă există poziţii în care nu are ce căuta un homosexual, nu pentru că are orientarea pe care o doreşte, ci pentru că ar fi culmea ipocriziei. Atâta vreme cât o biserică creştină condamnă explicit relaţiile între persoane de acelaşi sex, nu te poţi număra printre preoţii ei fără să fii un monument de minciună. Un tânăr sau o tânără îşi poate alege orice fel de partener sau de parteneră, însă, dacă vrei să fie preot, poate merge, de exemplu, într-o biserică de tipul celei anglicane, care acceptă, în anumite ţări, pastorii femei sau homosexuali. A fi preot homosexual în Biserica Ortodoxă sau în cea Catolică ar fi ca şi cum ai conduce coaliţia pentru prohibirea alcoolului cu o halbă de bere în mână. Ar fi total ipocrit, or, în esenţă, un preot creştin trebuie să slujească Adevărul.

Al doilea se leagă de cariera sa muzicală. Nu mi-a plăcut niciodată muzica sa, iar cei cărora le place au posibilitatea să îl asculte în continuare. Însă ar fi bine să ştie adevărul despre Cristian Pomohaci, ca să nu ne trezim că îl idolatrizează când nu trebuie. Nu am nimic împotriva cântăreţilor homosexuali. Îmi plăcea foarte mult Freddie Mercury de la Queen şi îmi pare rău că acest om a pierit dintre noi mult prea devreme. Însă Freddie Mercury şi-a asumat deschis opţiunea şi a câştgiat respectul fanilor săi. Nu ca Pomohaci.

Al treilea aspect este cel penal. Dacă acest Cristian Pomohaci a corupt minori, nu trebuie să răspundă doar în faţa instanţelor bisericeşti, ci şi a celor penale. Nu trebuie pedepsit pentru orientarea sa sexuală, ci pentru infracţiunea care se referă la relaţiile sexuală cu o persoană care nu a atins limita majoratului.

Concluzia este că Liviu Alexa a făcut o dezvăluire zguduitoare. IPS Irineu Pop merită felicitări pentru reacţia decentă şi rapidă, iar Cristian Pomohaci merită dispreţul nostru…clujtoday.ro