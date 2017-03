Ce asteptari au tinerele de la un job viitor ?

In zilele noastre, angajatorii au constatat ca cei iesiti de pe bancile facultatii au tendinta de a se supraestima si de a avea pretentii salariale exagerat de mari. Se pare ca fetele sunt mult mai moderate decat baietii in ceea ce priveste cerintele pe care le au de la un job, iar asteptarile lor sunt, in mare parte, legate de beneficiile pe care le pot avea.

Dintr-un studiu realizat in urma cu cateva saptamani la care au raspuns peste 550 de tinere cu varsta cuprinsa intre 20 si 26 de ani reiese ca acestea isi doresc sa aiba parte de o multime de beneficii.

Care sunt principalele asteptari ale tinerelor de la un job?

Sa aiba un program flexibil

Trecerea de la viata de student la cea de adult este destul de dificila pentru tinerele care vor sa isi continue studiile cu un masterat, poate chiar sa se inscrie apoi la doctorat. Tocmai de aceea, unele tinere isi doresc sa aiba posibilitatea unui program flexibil la job. Cele care nu gasesc intelegere din partea conducerii cu privire la acest aspect nu raman, cu toate ca ar putea reprezenta exact resursa umana de care o firma are nevoie.

Sa castige peste 2000 de lei

Foarte multe tinere considera ca in conditiile in care au studii superioare nu au cum sa accepte un salariu sub 2000 de lei. De fapt, ele nu isi dau seama ca pe bancile facultatii nu au prins experienta reala si ca partea teoretica nu este suficienta pentru a face fata cu brio responsabilitatilor unui job. In ciuda faptului ca angajatorii subliniaza acest aspect, foarte putine dintre ele sunt dispuse sa stea pe un salariu mic. Tocmai din aceasta cauza unii angajatori se confrunta cu o situatie neplacuta: vin persoane care stau 3-4 zile, iar apoi pleca, motivand ca salariul primit nu este pe masura muncii depuse.

Sa aiba si alte beneficii in afara de salariu

Tinerele se asteapta sa aiba mai multe beneficii la un job, astfel incat sa fie motivate continuu. La o simpla cercetare a job-urilor pe orice site de profil sau pe cele ale marilor companii se poate constata ca ofertele includ si alte avantaje pe langa salariu, iar acesta reprezinta pentru ele un motiv in plus sa aplice. De exemplu, BeYou Studio din Bucuresti le ofera tinerelor care vor sa ajunga modele de top motivatii continue. Mai mult, pentru a incuraja fetele sa se angajeze pe salarii foarte bune inca din aceasta luna https://www.beyou-studio.ro/promite sa premieze, prin tragere la sorti, una dintre fete cu un cadou de la Victoria’s Secret.

Training si posibilitatea de a participa la cursuri de specializare

O parte dintre respondentele studiului au afirmat ca ele isi doresc sa poata participa la cursuri de specializare in domeniul in care lucreaza. Tocmai de aceea unele tinere nu stau pe ganduri, chiar daca salariul este mai mic decat isi doreau si accepta oferta angajatorilor care le ofera posibilitatea de a participa la cursuri, dar si la training-uri organizate intern.

Un mediu de lucru prietenos

Pentru tinere conteaza foarte mult sa aiba parte de un cadru colegial prietenos. Majoritatea au afirmat ca au fost cazuri cand au participat la interviuri si au simtit ca nu rezoneaza absolut deloc cu persoanele de la resurse umane. De altfel, atmosfera dintr-un birou, mai ales daca este open-space, poate fi usor de observat.

Sa aiba oportunitati de crestere profesionala

Tinerele care au avut un loc de munca (20% dintre cele care au participat la studiu) au afirmat ca pentru ele conteaza sa vada ca au o reala posibilitate de a creste in cadrul unei firme, iar aceasta a fost un motiv pentru care au decis sa nu ramana la primul job.

Sa nu fie un job monoton

Se pare ca tinerele nu isi doresc un job plictisitor, un job care sa prespuna acelasi lucru zi de zi, intrucat vor sa aiba ocazia de a-si pune in valoare creativitatea. Mai mult, facand parte dintr-o alta generatie, in care accentul cade pe comunicare, tinerele vor un job unde pot interactiona direct cu clientii, unde nu trebuie sa astepte aprobari peste aprobari, mai exact unde comunicarea sa nu fie deficitara sub nicio forma.

Prin urmare, pentru tinerele din noua generatie conteaza extrem de mult sa aiba un program flexibil, iar atmosfera sa fie una prietenoasa. Mai mult, ele evita joburile plictisitoare si companiile care nu ofera posibilitatea de participare la cursuri de specializare sau training intern. Insa, de departe cel mai important aspect este reprezentat de salariu. Acesta trebuie neaparat sa fie motivant si pe masura muncii depuse. De altfel, beneficiile suplimentare determina tinerele sa aleaga un anumit loc de munca in detrimentul altuia.