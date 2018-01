Batjocura fara margini a politicienilor

Pesedistii aflati in conflict trateaza Guvernul ca pe SRL-ul lor. Este un premier pus politic, trebuie sa stea drepti in fata partidului. La fel, ministrii sunt pusi de partid iar daca partidul ii adora raman in functie chiar daca ministerele fierb.

Pe scurt, juramintele facute tarii, cu mana pe Constitutie, sunt doar un moft impus de protocol. In realitate, Guvernul este nu al Romaniei, ci doar al partidului aflat la putere, asa cum repeta zilnic pesedistii in ultima vreme. Scumpirile, impozitele majorate, cresterea preturilor la toate produsele, facturile de gaze si curent umflate, mortii de la usile spitalelor, inflatia, lagarelele de concentrare numite pompos case de copii/batrani, analfabetii functionali aruncati anual de scoli pe piata muncii – toate acestea (plus multe altele) ne apartin noua, romanilor. Unor romani zilnic invocati, cu criminal cinism, de politicieni. ”Romanii pierd din cauza disputelor politice”, ”sa lasam certurile, romanii asteapta sa guvernam bine” sunt sloganurile ordinare recitate de politicieni, indiferent de tabara din care fac parte. Asta de parca Romania ar fi fost guvernata mai bine atunci cand politicienii furau in liniste fara a-si flutura in vazul lumii izmenele patate. Cat de bine a fost guvernata Romania – si nu numai de PSD, ci si de PNL, PDL, UDMR, PNTCD etc – se vede in nivelul de trai, in cuantumul pensiilor, in calitatea invatamantului si a serviciilor medicale, in nivelul salariilor, in decesul prematur al clasei mijlocii, in numarul de firme romanesti care au dat faliment. ”Amanunte” care scapa atentiei politicienilor disperati sa acopere batalia lor pentru putere si ciolan cu valul diafan al interesului pentru bunastarea natiei.

Putere sau opozitie, tot aia

Adevarat este si ca PSD poate face si spune orice din moment ce opozitia doarme dulce somn de veci. Spunem de veci pentru ca este absolut inadmisibil ca a doua zi dupa declansarea pesediadei nationala sa nu iesi tu, Opozitie, cu un program de guvernare (fie si facut pe sarite, peste noapte) si cu o echipa guvernamentala cat de cat prezentabila. Poate ca PSD se repliaza, poate ca totul este un foc de paie, important este ca romanii sa stie ca exista o alternativa. Nu geniala, dar macar aparent viabila. In loc de obligatoriul guvern din umbra, liberalii ni i-au prezentat pe Sisi si Ivan, pisicile care ii destreseaza si ii fac sa uite de usturatorul esec inregistrat la ultimele alegeri. Le dam o veste proasta: vor avea nevoie de mate in plus in 2020. Ba poate si in 2024, dupa cum stau lucrurile. (Simona Badulescu – sursa: enational.ro )