Baby Boom Show vine la Brasov cu noutati si oferte speciale 3 – 5 Noiembrie 2017, Brasov Business Park

Toamna aceasta, la inceput de noiembrie, Brasov Business Park gazduieste Baby Boom Show – cel mai mare targ pentru parinti si copii cu varste cuprinse intre 0 si 7 ani.

Incepand de pe 3 si pana pe 5 noiembrie, vizitatorii din Brasov, si nu numai, au acces la servicii si produse diversificate si utile pentru bebelusi, gravide si tineri parinti.

Oferte speciale si discount-uri semnificative

Asa cum si-a obisnuit vizitatorii, Baby Boom Show vine si de aceasta data cu oferte speciale atractive pentru tinerii parinti. Cu procentaje cuprinse intre 20 si 50%, discount-urile vor fi una dintre principalele atractii ale evenimentului. Pentru lista actualizata, urmariti link-ul: http://www.babyboomshow.ro/discount.html

Noutatile editiei

Kit-uri revolutionare pentru pastrarea celulelor stem, jucarii special create pentru a dezvolta imaginatia si indemanarea copiilor, carucioare multifunctionale, roboti de bucatarie ce ajuta in prepararea hranei bebelusilor, scaune auto clasificate ca fiind printre cele mai sigure din lume, produse cosmetice bio pentru bebelusi – sunt doar o mica parte din atractiile editiei de Brasov Baby Boom Show.

Aproximativ 100 de brand-uri sunt pregatite sa isi prezinte in cadrul evenimentului cele mai interesante produse si servicii.

Brand-uri de prestigiu vin la Baby Boom Show

Chicco, Medlife, Vavian Pharma, Cordblood Center, Biogenis, Nestle, Inglesina, Mustela, Lifeline, BeSafe sau Biogenis sunt numai o parte din brand-urile care au confirmat deja prezenta.

Intrarea la eveniment este GRATUITA pentru vizitatori pe tot parcursul celor 3 zile de desfasurare.

Despre Baby Boom Show:

Organizat in peste 20 de editii in Bucuresti (in fiecare primavara si toamna), Baby Boom Show a reusit sa faca fericiti peste 150.000 de copii si mamici. A multumit mii de expozanti, iar sute de brand-uri au fost reprezentate pe mii de metri patrati.

BABY BOOM SHOW BRASOV pe scurt:

Program de vizitare: 3 – 4 noiembrie: intre orele 10.00 – 18.00 / 5 noiembrie: intre orele 10.00 – 17.00

ACCES GRATUIT pentru VIZITATORI

BRASOV BUSINESS PARK, Str. Ionescu Crum, nr. 1, Brasov

Pentru mai multe detalii despre eveniment, accesati: www.babyboomshow.ro