Augustin Lazăr, pus la grea încercare. ACUZAȚII GRAVE din partea Parlamentului

Refuzul procurorului general Augusti Lazăr de a pune la dispoziția Comisiei de anchetă pentru alegerile din 2009 a dosarului pe aceeași speță de la Parchet, constituie o îndeplinire cu ”rea credință” a îndatoririlor de serviciu, consideră parlamentarii.

Parlamentarii denunță demersurile efectuate de Augustin Lazăr la CSM și susțin că refuzul acestuia poate fi interpretat ca o îndeplinire a funcției cu ”rea credință sau gravă neglijență”.

”Comisia specială de anchetă a Senatului si Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidențial a înaintat azi Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de respingere a solicitărilor Parchetului General.

Comisia parlamentară de anchetă în baza colaborării loiale dintre instituții a solicitat în data de 11.07.2017 o copie după dosarul nr. 213/P/2017 clasat în data de 20.06.2017, clasare rămasă definitivă nefiind atacată în termenul legal.Domnul Procuror General Augustin Lazăr a refuzat solicitarea comisiei si a emis 2 postăripe Facebook și un comunicat al PICCJ din care am aflat ca a solicitat CSM: a) să-și exercite rolul de garant al independenței justiției;b) să sesizeze CCR cu un conflict juridic de natură constituțională intre autoritatea legiuitoare si autoritatea judecătorească;c) să ii fie clarificat „dacă poate fi trimis Comisiei Parlamentare, în copie, un dosar în care s-a dispus o soluție de clasare ce vizează infracțiuni pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale”.

Față de acestea, Comisia parlamentară de anchetă a formulat către CSM o adresă prin care face următoarele precizări:1. Comisia parlamentară de anchetă nu a incălcat independența procurorilor asa cum este ea precizată in Legea 304/2004 privind organizarea judiciară art. 64 alin. 2 ”În soluțiile dispuse, procurorul este independent, în condițiile prevăzute de lege”. Solicitarea a fost facută după ce solutia fusese dată.2. Nu există un conflict juridic de natură constituțională in sensul celor arătate de domnul Procuror General deoarece Comisia parlamentară a acționat in limitele prerogativelorconstituționale, nu și-a arogat drepturi și competențe ale autorității judecatoresti și nu acreat niciun fel de conflict juridic prin solicitarea sa.3. CSM nu are in atribuții interpretarea normelor legale acestea fiind atribuția Parlamentului, conform art.69 alin.(1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică.

Din aceste considerente am solicitat respingerea cererilor adresate Consiliului Superior al Magistraturii domnului Procuror General.

Totodată considerăm ca refuzul domnului Augustin Lazăr de a pune la dispoziția comisiei parlamentare de anchetă documentele solicitate poate fi interpretat ca o exercitare a funcțieicu rea credință sau gravă neglijență.

Președinte,Oana-Consuela Florea”, arată comisia de achetă.