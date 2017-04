APEL ISU – Cetățeni!!! Nu mai incendiați vegetația uscată!

Statistica incendiilor produse în ultimii ani arată că, în această perioadă a anului, cauzele de incendiu cele mai frecvente sunt: focul deschis, nerespectarea regulilor de fumat și arderile vegetației uscate de pe terenurile agricole, de pe marginea căilor de comunicație, respectiv de pe diverse canale de irigație.

Pericolul mare la incendiile de vegetație uscată îl reprezintă nerespectarea distanțelor de siguranță față de locuințe, anexe gospodărești, depozite de furaje, PĂDURI, plantații, rețele electrice, rețele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze și lichide combustibile, iar în multe situații, clădirile, instalațiile amintite au fost afectate, producându-se, pe lângă pagube material, și efecte cum ar fi întreruperea funcționării instalațiilor electrice, de telefonie sau întreruperea alimentării cu gaze.

În perioada 01-02 aprilie 2017, subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Unirea al județului Alba (Detașamentele de pompieri Aiud și Alba Iulia și Stația de pompieri Câmpeni), au intervenit pentru stingerea a 12 incendii de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș, doborâturi și litieră pe raza loc. Livezile-Poiana Aiudului; com. Poșaga — zonele Vultureasa, Lunca Arieșului, Săgagea; com. Miraslău; loc. Mănărade — mun. Blaj; mun. Aiud; loc. Lunca Largă — com. Sălciua; loc. Ponor; com. Baia de Arieș — zona Piatra Băii; com. Lupșa și com. Gârbova de Sus — mun. Aiud.

În sprijinul pompierilor militari au intervenit Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Livezile, Poșaga, Sălciua, Miraslău, Ponor și Lupșa, echipaje de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Salvamont Alba, Ocolul Silvic Privat Muntele Mare și cetățeni.

Din cauza zonei greu accesibile și a condițiilor meteorologice nefavorabile (vânt), în zona loc. Lunca Mureșului din com. Poșaga, a intervenit un elicopter echipat cu un dispozitiv Bambi-Bucket — adaptat pentru operatiuni de stingere a incendiilor, de la Unitatea Speciala de Aviatie Cluj — Napoca.

În total au ars aproximativ 147 ha de vegetație uscată, mărăciniș, lăstăriș, doborâturi și litieră. Aceste incendii de vegetație uscată, litieră, miriști și resturi vegetale au drept cauză utilizarea necorespunzătoare a focului deschis.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetație uscată, miriști, și resturi vegetale poate avea consecințe grave asupra comunității prin pierderi de vieți omenești, importante pagube materiale și afectarea mediului înconjurător. Din acest motiv, cunoașterea și respectarea strictă a acestora constituie soluția cea mai simplă și mai puțin costisitoare, constituind în același timp o obligație morală și civică a fiecărui cetățean.

Pentru a evita eventualele evenimente în care ați putea fi implicați vă aducem la cunoștință regulile și măsurile de prevenire a incendiilor la vegetație uscată, miriști și resturi vegetale.

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetățenii au obligația de a solicita și obține, de la autoritățile competente, următoarele documente:

— Permis de lucru cu focul, obținut de la Primărie

— Aprobare de la Agenția de Protecție a Mediului

Se exceptează de la această obligație, arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetățenești, dar cu respectarea strictă a măsurilor generale de stingere a incendiilor.

În cazul nerespectării prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură — APIA va aplica sancțiuni care ajung până la excluderea de la plata sprijinului financiar pentru deținătorii terenurilor igienizate prin incendierea vegetației uscate și care nu au obținut acceptul autorităților.

Garda Națională de Mediu — Comisariatul Județean Alba va aplica amenzi în valoare de 3000-6000 lei persoanelor fizice și 25000-50000 lei persoanelor juridice.

Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile fără obținerea permisului cu foc și/sau fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, cetățenii (proprietarii de terenuri) sunt pasibili de sancțiune contravențională, astfel: 1000 — 2500 lei.

