ANALIZĂ – Cat de interesati sunt locuitorii din Alba de locurile de munca disponibile in judet? Un studiu scoate de iveala detalii interesante

Situatia locurilor de munca si a salariilor reprezinta un subiect sensibil in Romania, mai ales in ultimii ani. Care este venitul mediu in fiecare judet? Ce forta de munca exista si cati oameni sunt activi in campul muncii? Acestea sunt intrebari firesti pe care si le pune orice antreprenor indiferent de domeniul sau industria in care activeaza.

departamentul de analiza din cadrul IT Depot a efectuat o cercetare de piata cu privire la forta de munca disponibila pentru fiecare judet din Romania, scotand la iveala informatii interesante.

Cu ajutorul datelor extrase si oferite de catre Institutul National de Statistica si de Google in ultimii trei ani, a fost analizat interesul locuitorilor din judetul Alba pentru ofertele de munca disponibile, precum si rata somajului din aceasta zona a tarii sau numarul salariatilor cu acte in regula.

Astfel ca dintr-un total de 208,000 de persoane apte pentru munca in acest judet in anul 2014, 78,4% dintre acestea lucrau efectiv, fie ca este vorba despre un job full time sau part time. Cifrele din studiul realizat cu sprijinul platformei B2B IT Depot arata ca Brasovul este situat pe a 2-a pozitie in clasamentul judetelor cu cea mai mare rata de ocupare a resurselor umane. In acest top, pe primele pozitii se afla judetele Caras-Severin, Gorj si Salaj. De asemenea

In Brasov, in anul 2015, salariul mediu brut a crescut regasindu-l la suma de 2016 lei fata de anul 2016 unde avem o usoara crestere procentuala de 3% respectiv 2076 lei, astfel ca acesta evolueaza de pe locul 20 (2015) catre topul judetelor cu cele mai mari cresteri ale venitului. Pe primul loc se afla Olt, iar pe ultimul este Buzau.

In ultimele 12 luni, la nivelul judetului Alba, volumul cautarilor pentru locuri de munca a scazut cu 8,21% fata de anul anterior. Acest lucru evidentiaza faptul ca locuitorii acestui judet s-au informat mai putin despre ofertele de angajare iar acest lucru reprezinta un motiv de ingrijorare din partea angajatorilor.