Alba Iulia – Promovare turistică modernă: 64 de obiective din marcate cu plăcuțe cu cod QR

Municipiul Alba Iulia își completează pachetul de ‘bun venit’ pentru vizitatorii români și străini, cu un nou instrument de promovare turistică-plăcuțele cu cod QR(Quick Response). Inițiativa este posibilă prin proiectul ‘DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN QR COD!’.

Vorbim de un număr de 64 de obiective culturale și turistice, din Cetatea Alba Carolina și Orașul de jos, marcate cu plăcuțe turistice, amplasate în locuri vizibile și la o înălțime care să permită scanarea codului QR cu ajutorul smartphone-ului.

Cum interacționăm cu plăcuțele?

Telefonul trebuie să aibă conexiune la internet. Dacă nu aveți internet pe telefonul mobil, puteți apela la WI-FI. Zonele în care există internet gratuit sunt marcate pe plăcuțe cu simbolul FREE WI-FI. Pentru a scana codul QR aveți nevoie de o aplicație de citire a lui. Dacă telefonul nu are una instalată de către producător, trebuie să descărcați una gratuită de pe internet. După scanarea codului QR, utilizatorul ajunge la povestea dedicată obiectivului în cauză, disponibilă în format text, dar și audio-video. Ajuns aici, are posibilitatea de a selecta limba în care vrea să afle povestea: română, engleză, franceză sau italiană. Astfel, turiștii români și străini au acces gratuit la un sistem de ghidaj turistic în timp real. În plus, se pot bucura de o experiență inedită și pot pleca din Alba Iulia cu amintiri frumoase.

Din datele noastre, Alba Iulia este primul oraș din România care spune povestea obiectivelor cheie turiștilor români și străini într-un mod inedit: vizitatorii pot afla la fața locului povestea în format text, dar și audio-video, în română și alte trei limbi de circulație internațională.

Porțile Cetății Alba Carolina, Obeliscul ‘Horea, Cloșca și Crișan’, Muzeul Național al Unirii, Catedrala Romano-Catolică, Catedrala Încoronării, Palatul Principilor, Biblioteca Bathyaneum, Palatul Apor, Corpul central al Universității ‘1 Decembrie 1918’, fostul Colegiu iezuit, fostul Colegiu Bethlen, fostul pavilion al subofițerilor, Biserica memorială ‘Mihai Viteazul’, Bisericile istorice din orașul de jos, statuia Lupoaicei, Sinagoga, sunt doar câteva dintre cele 64 de obiective pe care sunt amplasate plăcuțe de ghidaj turistic. Toate aceste locuri fac parte dintr-un circuit virtual ușor de urmat, la îndemâna oricărui turist român și străin.

Promovarea patrimoniului cultural de excepție al orașului Alba Iulia cu ajutorul plăcuțelor turistice este posibilă prin proiectul ‘DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN QR COD!’. Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Bugetul total al proiectului este de 60.000 lei (50.000 lei-finanțare nerambursabilă AFCN și 10.000 lei—contribuția Primăriei Municipiului Alba Iulia).