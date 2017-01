ADEVĂRUL despre protestele de duminică: ‘Băieții au deschis conturi bancare’

Ovidiu Zară a dezvăluit pe pagina sa de Facebook detalii din culisele protestelor care urmează să aibă loc duminică în toată țara. „As vrea sa-i vad pe #tineriliberisifrumosi ca ies in strada sa intrebe #guvernultehnocrat de ce ancheta in cazul #colectiv nu s-a finalizat.”, a fost mesajul fostului jurnalist.

„Pe Facebook au inceput pregatiri intense pentru miscari de strada aranjate sub deviza #unitisalvam si #coruptiaucide, generate de #tineriifrumosisiliberi legati ombilical de #soros, despre care Alina Mungiu Pippiddi spunea ca au fost capacitati in actiunile lor din ultimele zile de catre SRI. Deja baietii au deschis conturi bancare si incep sa ceara sponsorizari din Diaspora pentru a plati microbuze ca sa aduca protestatari in Bucuresti.

Stiu! Multi ma vor face din nou handicapat, limitat, bou, cretin, dobitoc, conspirationist…. Eu doar am zis! Si o sa va ofer dovada!

P.S.: As vrea sa-i vad pe #tineriiliberisifrumosi ca ies in strada pentru adoptarea Legii privind raspunderea magistratilor, pentru o Lege care sa interzica serviciilor de informatii sa aiba acoperiti in presa. As vrea sa-i vad pe #tineriliberisifrumosi ca ies in strada sa intrebe #guvernultehnocrat de ce ancheta in cazul #colectiv nu s-a finalizat….

Oare cand vom milita toti #pentruADEVAR, #pentruROMANIA?”, a scris Ovidiu Zară pe Facebook.(stiripesurse)