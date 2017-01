A murit şi Anca, soţia bărbatului decedat în urma exploziei din Micești ! O anchetă serioasă ar trebui să scoată la iveală cauzele acumulării de gaze care a pus în pericol viețile a zeci de localnici

Explozia care a avut loc în 16 ianuarie 2017, într-o locuinţă din cartierul Miceşti, Alba Iulia a produs o tragedie imensă pentru familiile celor doi soți care locuiau în imobil .

Unul dintre cei doi soţi a încercat să aprindă focul cu lemne într-o teracotă, moment în care s-a produs explozia.

Cristian Ciugudean şi soţia acestuia, Anca Ciugudean , au fost răniţi grav, având arsuri multiple şi fiind transportaţi la Spitalul Judeţean Alba.

Bărbatul a decedat în cursul serii la spital. Femeia a rămas internată cu arsuri grave şi a fost transportată la Spitalul de Arşi din Bucureşti. Anca Ciugudean avea arsuri pe 50% din suprafaţa corpului şi şanse minime de supravieţuire. Anca Ciugudean a decedat duminică, 29 ianuarie, în spital.

”Cristi, Anca este alături de tine. Nu mai eşti singur. Sa va odihniţi în pace suflete bune. Rămâneţi vii în amintirea noastră, verişorii noştri dragi…”, a scris pe Facebook un apropiat al celor doi.

”… plâng şi mă rog …şi plâng … după tine…pentru tine… N-am cuvinte sa spunt cat de rau imi pare ca nu mai esti printre noi…ca n-o sa-ti mai vad niciodata ochii tai verzi minunati, ca n-o sa te mai vad niciodata zambind si n-o sa te mai aud vorbind. Dumnezeu sa te ierte si sa te duca in Imparatia Lui. Vei ramane vesnic in sufletele si in amintirea noastra!” , scrie o altă prietenă a femeii.

Conform primelor investigaţiilor efectuate, cel mai probabil explozia s-a produs urmare a unei acumulări de gaze naturale. Cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor şi a cauzelor exploziei sunt în desfăşurare. Surse neoficiale spun că vinovați de această situație sunt cei care s-au ocupat de reabilitatea drumului și betonarea șanțului pluvial fără să țină cont de branșamentele rețelei de gaze naturale și gurile de aerisire aferente.

Întreaga reţea de alimentare cu gaz metan de pe strada Scărişoara din Miceşti a fost verificată, fiind săpate şanţuri pentru a se ajunge la conducta de alimentare. Până în prezent, nu s-a făcut publică o cauză oficială a exploziei. Cert este că accidentul a avut loc de la o acumulare de gaze naturale de la reţeaua stradală din cartier. Mai exact, în zonă a existat o conductă fisurată de la care s-au acumulat gazele în locuinţa soţilor Ciugudean.