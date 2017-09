9 Idei de AFACERI bazate pe prestarea de servicii

In ultimii ani, tot mai multi romani au renuntat la joburile lor din multinationale sau companii romanesti mari pentru a-si infiinta propriile firme si s-au indreptat catre domenii care au ca obiect de activitate prestarea de servicii. Motivul lor? Serviciile nu implica o investitie foarte mare, comparativ cu productia, iar acestea oricum sunt amortizate in timp.

Avand in vedere faptul ca sunt foarte multi tineri care isi doresc sa isi infiinteze o afacere, insa nu stiu catre ce sa se indrepte, lista cu ideile de mai jos se poate dovedi o adevarata sursa de inspiratie!

Te afli in aceasta situatie? Vrei sa pui bazele unei afaceri, dar nu stii care sunt cele mai profitabile domenii? Atunci citeste, cu atentie, acest articol pana la final!

Iata care sunt cele mai avantajoase afaceri bazate pe prestarea serviciilor:

Contabilitate

Fiecare companie are nevoie de un contabil, indiferent de domeniul de activitate, motiv pentru care colaborarile cu firmele care ofera acest serviciu sunt tot mai cautate. Daca ai terminat o facultate de profil si ai lucrat in domeniu, atunci stii cat de bine merg aceste companii. Bineinteles, trebuie sa fii la curent tot timpul cu noutatile legislative pentru a face o treaba excelenta si pentru a avea clienti multumiti.

Servicii optimizare SEO

Esti pasionat de online? Stii ce face un specialist SEO? In cazul in care cochetezi cu acest domeniu, cu siguranta stii cat de cautate sunt aceste servicii in zilele noastre. Tot mai multi manageri isi doresc sa ajunga cu site-urile lor pe o pozitie cat mai buna in Google, astfel incat sa aiba o vizibilitate excelenta si sa atraga cat mai multi clienti, iar daca firma pe care o sa ti-o infiintezi le va oferi aceste lucruri, vei reusi sa iti construiesti un renume in sfera serviciilor de marketing online! (Da click aici pentru exemplu de firma care ofera servicii de SEO)

Consultanta in publicitate

O firma ajunge cunoscuta daca are o directie clara si profesionista de comunicare. De aceea, infiintarea unei companii care ofera consultanta in publicitate se poate dovedi o alegere inspirata. Fara indoiala, va trebui sa oferi servicii complete, precum analiza detaliata a companiei, crearea unui plan strategic de marketing care sa vizeze nisa, dar si concurenta, insa toate acestea se stabilesc impreuna cu clientul, ceea ce se poate dovedi facil pentru tine.

Servicii de editare foto si video

Intrucat tot mai multi tineri cauta fotografi profesionisti pentru a avea amintiri foarte frumoase de la cele mai importante evenimente din viata lor, precum cununia civila, nunta sau botezul copilului, este cert ca intemeierea unei firme care se diferentiaza pe acest segment de piata si ofera servicii complete, o sa fie cautata. Astfel, daca te pasioneaza domeniul, nu mai ezita!

Centru de meditatii

Cei mai multi parinti au joburi full-time si nu se pot ocupa foarte bine de copiii lor, motiv pentru care apeleaza la centre de meditatii. Presupunand ca esti pasionat de lucrul cu copiii si ai urmat o specializare care iti permite sa predai, atunci infiintarea unui centru de meditatii este afacerea ideala pentru tine! Cu siguranta, va trebui sa ai in vedere si cautarea unor colaboratori pentru a putea pune la dispozitie pregatirea la cat mai multe materii.

Instructor de dans pentru copii

Pasiunea pentru dans se poate dovedi mai profitabila decat ti-ai imaginat, mai ales daca alegi sa lucrezi cu copii, intrucat parintii sunt foarte deschisi cand vine vorba de activitatile extrascolare practicate de cei mici. Astfel, cauta informatii despre cum trebuie sa arate o sala de dans, despre concursurile care se organizeaza si nu mai sta pe ganduri!

Servicii de transport

Oamenii au nevoie sa se deplaseze rapid de la un loc la altul, iar trenul nu mai este de mult o varianta viabila, din cauza intarzierilor mari, dar si a preturilor apropiate de cele ale microbuzelor. De aceea, investind in cateva mijloace de transport si alegand o ruta cautata, vei avea mare succes.

Agentie imobiliara

Intrucat cele mai multe agentii imobiliare nu ofera servicii de calitate, este clar ca in acest domeniu poti castiga foarte bine. Multi tineri isi cauta locuinte de inchiriat sau de cumparat, iar numarul lor este in crestere, motiv pentru care, daca ai abilitatea de a fi organizat, dar si de a pune nevoile clientilor pe primul loc, o sa fii recomandat si o sa ai succes.

Spalatorie auto

Foarte putini oameni isi ingrijesc masinile acasa, preferand sa profite de preturile avantajoase puse la dispozitie de spalatorii, dar si de serviciile lor profesioniste . Astfel, daca alegi acest domeniu, asigura-te ca utilajele folosite sunt de calitate si ca pui la dispozitia clientilor ceea ce isi doresc, mai ales in privinta costurilor, care trebuie sa fie moderate pentru ca acestia sa revina!

Asadar, daca vrei sa iti infiintezi o firma de prestari servicii, inspira-te din lista de mai sus, intrucat fiecare dintre cele enumerate iti va aduce un profit avantajos!