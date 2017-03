Inainte de nunta unei prietene, domnisoarele de onoare organizeaza pentru aceasta o petrecere de neuitat. De obicei, viitoarea mireasa nu stie prea multe despre cum se va desfasura totul, motiv pentru care trebuie sa fie bine planificat.

In acest scop, persoana cea mai apropiata de aceea care urmeaza sa se casatoreasca trebuie sa aiba initiativa, dar si sa stabileasca alaturi de celelalte domnisoare de onoare o multime de detalii.

Prietena ta cea mai buna se casatoreste curand? Vrei sa te asiguri ca nu va uita curand ultima seara petrecuta in calitate de domnisoara? In acest caz, te ajutam cu cateva ponturi pentru a organiza cea mai fun iesire.

Iata 5 ponturi pentru o petrecere a burlacitelor reusita:

Cauta un cadou special

In primul rand, pentru a o surprinde pe prietena ta ar trebui sa ii cauti un cadou special. Astfel, e necesar sa discuti cu celelalte domnisoare de onoare si sa stabiliti impreuna darul. Daca stii ca ii plac cosmeticele si produsele de ingrijire de calitate, atunci poti opta pentru cadouri de la Sabon. Intrand pe site vei vedea ca poti alege ca produsele alese sa fie direct ambalate in cutiute foarte frumoase sau poti achizitiona un card cadou, pentru ca ea sa isi cumpere exact ceea ce are nevoie. Bineinteles, orice vei alege trebuie sa fie in concordanta cu gusturile prietenei tale, nu cu ceea ce ti-ar placea tie sa primesti. Acorda o atentie deosebita cadoului si fixeaza o suma alocata acestuia.

Acorda atentie tinutei

Dupa cum bine stii, la petrecerea burlacitelor se impune o tinuta aparte. De aceea, pentru ca totul sa iasa cat mai bine, ai grija sa le anunti pe celelalte participante locatia si sa va imbracati pe masura. Cauta un centru unde puteti face tricouri personalizate. Poti alege unul colorat pentru mireasa, cu un mesaj special, iar pentru domnisoarele de onoare alege tricouri la fel. Daca veti merge in club, chiar de veti fi imbracate in tricouri, alegeti jeansi boyfriend sau skinny si pantofi. Cel mai chic model la care poti apela il reprezina pantofii stiletto. In cazul in care nu ai o pereche cauta pantofi stiletto pe www.oteros.ro si sigur vei gasi perechea potrivita gusturilor tale.

Surprinde-o pe tot parcursul serii

Ideal este sa ii faci prietenei tale si o surpriza dulce. Cu siguranta, o sa va simtiti bine dansand si consumand tot felul de bauturi pe parcursul serii, insa la un tort nu se va astepta. Comanda un tort personalizat de aici, spune exact cum vrei sa fie, ce arome sa aiba si o sa vezi cat de placut surprinsa va fi viitoarea mireasa. Asigura-te inainte ca este ok si din punctul de vedere al managerului clubului unde mergeti sau daca va intalniti la ea acasa inainte il poti duce atunci. Un tort personalizat este perfect pentru celebrarea acestei ocazii.

Rezerva totul din timp

Indiferent de locatia pe care o vei alege, trebuie sa suni din timp pentru rezervare. Numai asa vei avea siguranta ca o sa beneficiati de masa dorita, ca veti avea suficient loc pentru a va distra. De altfel, daca nu veti merge in club, ci vrei sa va distrati un weekend intreg, cauta cazare la munte sau la mare si sigur veti petrece clipe de neuitat. In cazul in care niciuna dintre aceste variante nu iti surade, ati putea merge la spa, la piscina sau intr-un parc acvatic care sa cuprinda mai multe atractii. Asadar, ar trebui sa te asiguri ca mireasa nu are altceva planuit atunci si nici celelalte domnisoare de onoare, pentru a reusi sa fiti in formula completa.

Incearca sa fie totul o surpriza pentru viitoarea mireasa

Cu siguranta, aceasta stie deja ca veti petrece intr-un anumit loc, la o anumita data, iar daca plecati un weekend intreg, atunci este clar ca trebuie sa afle cateva detalii, astfel incat sa isi ia tot ce ii trebuie. Incearca sa o anunti strictul necesar si sa nu ii oferi detalii despre surprizele pe care i le-ati pregatit pe parcurs, despre unde veti merge exact sau despre ce cadou i-ati luat. Ideal este sa stabilesti alaturi de celelate domnisoare de onoare un buget si in functie de acesta sa luati tot. Nu este bine sa fortezi nota si sa impui o suma, intrucat nu toata lumea dispune de aceiasi bani.

Avand in vedere ca petrecerea burlacitelor este o ocazie deosebita atat pentru viitoarea mireasa, cat si pentru domnisoarele de onoare, aceasta trebuie sa fie pusa la punct in detaliu pentru a iesi cat mai bine.Ideal este sa existe o comunicare eficienta intre participante, astfel incat toata lumea sa isi poate spune parerea si sa se simta excelent.

Pentru a-ti surprinde prietena cu aceasta ocazie, cumpara-i un cadou deosebit si acorda o mare atentie tinutei. Opteaza pentru niste tricouri personalizate si sigur ea va fi incantata. De altfel, poti opta si pentru un tort personalizat pe care sa il savurati impreuna fie inainte de a merge la locatia aleasa, fie chiar acolo. Rezerva totul din timp si stabileste cu participantele data si ora, astfel incat toata lumea sa fie prezenta. Uimiti-o pe viitoarea mireasa pe intreaga durata a petrecerii!