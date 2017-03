5 pasi simpli care te vor ajuta sa devii o persoana organizata

In societatea zilelor noastre, o persoana organizata are foarte multe de castigat. In primul rand, o buna organizare a activitatilor de la serviciu ii poate reduce semnificativ stresul, insa ii poate aduce si aprecieri din partea superiorilor. Cu toate acestea, foarte multi oameni se simt coplestiti cand au mult de lucru si isi pierd total concentrarea. De altfel, o buna randuiala a lucrurilor este absolut necesara si acasa, pentru ca toate sa mearga ca pe toate.

Se pare ca persoanele organizate au mai mare succes in viata, tocmai pentru ca stiu exact ceea ce isi doresc si planuiesc dinainte ceea ce au de facut. Daca vrei sa stii cum iti poti eficientiza munca si cum poti fi mai linistit atat la serviciu, cat si acasa tine cont de urmatoarele sfaturi.

Iata ce trebuie sa faci pentru a deveni o persoana mai organizata:

Planuieste din timp

Programarea activitatilor cu cateva zile/luni inainte este extrem de utila pentru persoanele au probleme cu incadrarea in timp.

De exemplu, daca planuiesti o vacanta in Spania trebuie sa te iei urmatoarele masuri: cauta oferte, astfel incat sa o gasesti pe cea mai buna in orasul pe care vrei sa il vizitezi, fa-ti cerere de concediu inca de cand ai gasit o perioada care sa iti convina, anunta-ti colegii si lasa totul detaliat pentru ei, daca iti vor tine locul, trimite un e-mail catre colaboratori pentru a-i anunta cu privire la absenta ta.

Daca stii ca ai de predat un proiect important pana la o anumita data si nu te simti confortabil cu deadline-urile, ar trebui sa iti faci un calendar in care sa iti notezi pas cu pas ce trebuie sa faci, astfel incat sa nu depasesti termenul limita. Apoi, asigura-te in fiecare zi ca ai respectat planul si nu vei avea probleme.

Planuieste din timp si activitatile din casa. Alege o zi pentru curatenie, dar nu fi dezordonata nici in timpul saptamanii. Daca vrei sa iei masuri in ceea ce priveste reconditionarea sau redecorarea casei, asigura-te ca nu lasi totul pe ultimul moment. Astfel, daca planuiesti sa elimini caloriferele din casa si sa apelezi la incalzirea prin pardoseala, intra pe Carbonheat si documenteaza-te cu privire la solutia ideala. De altfel, ar fi bine sa iti iei cateva zile libere pentru a nu te aglomera cu ordinea si curatenia dupa instalarea cablurilor.

Nu lasa pe maine ce poti face azi

Cu siguranta, ai mai auzit aceste cuvinte de la parinti sau bunici. Persoanele organizate nu lasa niciodata pe a doua zi ceea ce pot face, deoarece stiu sa profite la maximum de timpul pe care il au la dispozitie. Pentru a nu te aglomera, fa totul la timp. Odata ce vei revolva ceea ce iti propusesei in ziua respectiva si nu vei amana, o sa reusesti sa te simti foarte bine si sa devii o persoana organizata. Iata cateva lucruri pe care nu trebuie sa le lasi nerezolvate:

rezolva-ti toate task-urile;

nu uita sa dai toate telefoanele si e-mailurile;

spala intotdeauna vasele dupa ce mananci;

pune la locul lor hainele.

Ia-ti notite

O agenda iti va fi de mare ajutor daca vrei sa devii mai organizat. E simplu: nu poti tine minte toate lucrurile pe care le ai de facut, asa ca este indicat sa notezi toate proiectele, activitatile, deadline-urile, intalnirile si tot ce mai consideri tu ca trebuie sa iti amintesti. Nu folosi mai multe agende, iar daca vrei sa iti notezi atat lucrurile pe care le ai de facut pentru serviciu, cat si cele personale imparte agenda si foloseste diverse culori pentru a marca diferit ce ai de facut. Asigura-te ca tii tot timpul agenda dupa tine si ca nu te vei uita nimic. De asemenea, ar fi indicat ca pe masura ce iti amintesti unele lucruri sa le pui pe hartie imediat. Nu-ti supraincarca creierul cu tot felul de informatii, ci apeleaza la organizarea eficienta pe care ti-o ofera o agenda.

Stabileste-ti o rutina care sa iti eficientizeze munca

Fiecare om are un sistem propriu de lucru. Chiar daca nu iti dai seama si tu ai tendinta de a rezolva unele task-uri dimineata si de a lasa altele pe mai tarziu. Incearca sa iti stabilesti o rutina, un program de care sa te tii, astfel incat la sfarsitul zilei sa poti spune ca ti-ai atins toate obiectivele. Ideal este sa te gandesti dinainte, sa notezi si sa prioritizezi lucrurile urgente.

Elibereaza spatiul din jurul tau

Un om organizat nu va avea niciodata haos pe birou sau acasa. De aceea, pentru a lucra cat mai bine si pentru a scapa de stres, trebuie sa iti eliberezi biroul. Pune totul in ordine si nu pastra decat proiectul la care lucrezi. Cu siguranta, acest lucru nu iti va lua mai mult de 30 de minute si o sa constati ca imediat ce vei avea nevoie de un obiect vei sti exact de unde sa il iei. Aranjarea periodica te va scuti de multe batai de cap.

Prin urmare, daca nu esti o persoana organizata, dar speri sa devii una, ar trebui sa tii cont de toate sfaturile de mai sus. Sigur, nu vei ajunge peste noapte, dar in timp vei observa diferenta. Planuieste totul din timp si nu amana nimic. Noteaza-ti intotdeauna ideile, intalnirile si tot ce consideri necesar pentru a nu uita nimic. Rutina te poate ajuta sa iti eficientizezi munca, iar eliberarea si aranjarea lucrurilor la locul lor de asemenea. Mult succes!