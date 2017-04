5 lucruri care pot afecta sănătatea bebelușului tău

Cresterea unui copil reprezinta o adevarata provocare, mai ales pentru cei care sunt parinti pentru prima data. De aceea, este extrem de important ca acestia sa se informeze corect, astfel incat sanatatea bebelusului sa nu fie afectata nicio clipa.

Grija unei dezvoltari armonioase apare la parinti inca din primele zile de viata ale bebelusului. Ei trebuie sa aiba in vedere alimentatia sanatoasa, evitarea spatiilor aglomerate, mentinerea unei pozitii corecte a corpului si multe altele. De obicei, greselile acestora apar din necunostinta de cauza si din cauza ignorarii detaliilor.

Presupunand ca vrei sa afli care sunt lucrurile care ii pot afecta starea de bine a celui mic, iti recomandam sa citesti cu mare atentie urmatoarele subpuncte.

Iata care sunt lucrurile care-i afecteaza sanatatea celui mic:

Laptele praf

Orice mamica trebuie sa fie extrem de atenta atunci cand alege laptele praf pentru copilul sau, mai ales daca nu poate alapta. Cel mai bine este sa se consulte cu pediatrul, astfel incat sa gaseasca o formula potrivita. In caz contrar, stomacelul celui mic poate fi afectat, iar el va fi irascibil.

Expunerea indelungata la soare

Bebelusii care au mai putin de 6 luni resimt puternic razele solare, din cauza sensibilitatii pielii, dar si a dezvoltarii incomplete. Astfel, atunci cand iese la plimbare cu cel mic, o mamica trebuie sa ii asigure tot confortul si protectia. In acest scop, in cazul plimbarilor cu masina recomandam folosirea parasolarelor, care au fost special create pentru copii, dar si a umbrelutei de la carucior pentru plimbarile in aer liber.

Dispozitia mamei

Legatura dintre mama si copil este extrem de puternica, motiv pentru care cel mic ii preia starile. Pentru a ajuta copilul sa aiba o stare de bine continua, trebuie sa iti controlezi foarte bine reactiile si sentimentele. Odihneste-te, relaxeaza-te si apeleaza la orice truc pentru a evita starile tensionate. De exemplu, cand esti foarte obosita, stare din care deriva si irascibilitatea, incearca sa bei o cafea buna.

Zgomotele puternice si ingrijirea necorespunzatoare a urechilor

Bebelusii sunt extrem de sensibili la zgomote si trebuie sa eviti sa il expui sunetelor foarte puternice. In mod cert, trebuie sa testezi auzul bebelusului tau strigandu-l si urmarindu-l cum reactioneaza la soneria telefonului, la sunetele de la televizor si asa mai departe, insa nu tipa si nu da muzica foarte tare. De altfel, ingrijirea incorecta a urechilor duce la infectii care afecteaza sanatatea copilului.

Pozitia anormala a corpului

In calitate de mamica, este necesar sa stii ca un bebelus trebuie sa stea intr-o pozitie corecta, indiferent ca vorbim de carucior, port-bebe sau alte accesorii pe care vrei sa le folosesti. In caz contrar, starea sa de sanatate poate fi afectata intrucat acestea provoaca rani, pot bloca caile aeriene si pot aparea deviatii ale coloanei.

Asadar, pentru a te asigura ca starea de sanatate a copilului tau nu este afectata trebuie sa acorzi importanta tuturor detaliilor care pot face diferenta!