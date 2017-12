3 sfaturi pentru a angaja dezvoltatorul de aplicatii potrivit

Daca ai o idee de aplicatie in care crezi si vrei sa o concretizezi, insa nu detii cunostintele necesare in materie de programare, te vezi pus in situatia de a apela la un programator pentru aplicatii pe mobil. Preturile pentru o astfel de aplicatie pot ajunge la cifre absolut fabuloase, de aceea, daca vrei sa demarezi acest proiect, ai nevoie in echipa ta de oameni care pot face lucrurile sa se miste in directia pe care tu o vrei.

De aceea, iti vom oferi pe tava 3 sfaturi pentru a te orienta catre un dezvoltator de aplicatii serios, o persoana ( sau o echipa ) care intelege exact ce vrei si poate veni cu cea mai buna solutie pentru nevoia ta:

1. Gaseste o echipa care intelege aceasta aplicatie

Este extrem de important sa apelezi la o echipa de programatori care poate intelege foarte bine nevoia acestei aplicatii si care poate oferi sfaturi sau sugestii pe intregul parcurs al dezvoltarii acesteia. Dezvoltarea unei aplicatii pentru mobil pleaca intotdeauna de la comunicarea dintre client si dezvoltatorul acesteia.

Cu cat este inteleasa mai bine nevoia unui produs nou, cu atat serviciile oferite sunt mai bune, iar timpul necesar pentru terminarea unui astfel de proiect scade considerabil. Nu ai nevoie de un prestator de servicii, ci de un consultant pregatit sa intervina cu recomandari si schimbari de plan, atunci cand lucrurile nu se indreapta in directia cea buna.

2. Portofoliul conteaza

Portofoliul unui dezvoltator de aplicatii pentru mobil conteaza enorm, in cazul in care nu esti decis cu ce companie software vrei sa colaborezi pentru proiectul tau. Este important ca aplicatiile din portofoliu sa aiba o interfata user friendly si un design grafic modern. Modul in care userul interactioneaza cu aplicatia ta este extrem de important pentru succesul acesteia, de aceea, ambalajul cu care utilitatea sa este impachetata aduce un plus de valoare pentru produsul tau.

3. Relatia client – dezvoltator

Trebuie sa stii ca relatia cu dezvoltatorul aplicatiei tale pentru mobil nu se termina in momentul in care aceasta este lansata. Pe parcurs, vor exista o multime de momente in care interventia echipei de programatori va fi vitala pentru succesul si continuitatea acestui proiect. Aceste momente-cheie de dupa lansare sunt de foarte multe ori decise de feedback-ul primit de la useri. Construieste o relatie foarte buna cu programatorii din spatele aplicatiei tale de mobil, stabiliti multe intalniri si aveti o comunicare constanta, pentru a veni in timp real cu solutii eficiente.

Daca tii cont de acesti 3 pasi pentru inceput, sunt foarte mari sanse sa incepi un parteneriat extrem de productiv cu dezvoltatorii aplicatiei tale de mobil. Tine cont ca nu doar livrarea produsului intr-un timp foarte bun te intereseaza, ci si modul in care compania de software intelege nevoia acestei aplicatii si utilitatea ei intr-o piata atata de competitiva.

Aloca suficient timp pentru a trece prin portofoliile acestora si tine cont de design, interfata aplicatiilor, precum si feedback-ul celor care le-au utilizat. Nu in ultimul rand, pregateste-te pentru o relatie de durata cu cei cu care vei lucra, deoarece intotdeauna mai pot fi aduse imbunatatiri la o astfel de aplicatie.