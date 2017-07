28 iulie – Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei: Numărul cazurilor în județ a scăzut în 2017. DSP Alba derulează o nouă campanie

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a Judeţului Alba, în colaborare cu unitățile administrativ teritoriale, prin asistența medicală comunitară, celebrează Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, în data de 28 iulie, și derulează o nouă campanie pentru prevenirea acestei boli. În primele luni din acest an s-au înregistrat doar două cazuri.

În județul Alba, în anul 2015, s-au înregistrat 133 de cazuri de hepatită acută virală de tip A, iar în 2016 – 21 de cazuri, în vreme ce în primele șase luni ale acestui an au fost doar două cazuri. În ceea ce privește hepatita acută virală de tip B, în 2015 au fost 5 cazuri, în 2016 – 6 cazuri, în vreme ce în primele șase luni din acest an niciun caz. În cazul hepatitei acute virale tip C, în 2015 – un caz, în 2016 – 6 cazuri, iar în 2017 niciun caz.

DSP Alba derulează în perioada 24 iulie – 11 august campania cu tema ”Eliminarea hepatitei”, desfășurând activități informative, educative și promovează mișcarea globală NOhep.

Campania are ca scop creșterea nivelului de conștientizare a populației în privința poverii uriașe reprezentată de hepatitele virale și îmbunătățirea prevenirii bolilor și a accesului la testare, tratament și îngrijire.

De asemenea, va fi promovată mișcarea globală NOhep, care vizează eliminarea hepatitei virale. NOhep unește oamenii și oferă o platformă prin intermediul căreia aceștia să vorbească, să se implice și să acționeze pentru îndeplinirea angajamentelor globale și eliminarea bolii până în anul 2030.

Obiectivul NOhep este de a implica peste 300 de milioane de oameni până în anul 2030, pentru a accelera acțiunile necesare eliminării hepatitelor virale.

Obiectivele principale ale campaniei DSP Alba sunt:

Mobilizarea populației și a decidenților politici în vederea aderării la mișcarea globală NOhep, pentru a susține eliminarea hepatitelor virale.

Creșterea nivelului de conştientizare a populaţiei generale în privința diferitelor tipuri de hepatite virale, inclusiv căile de transmitere.

Educarea oamenilor, în vederea însușirii de cunoștințe privind prevenirea, vaccinarea, depistarea precoce, tratamentul, monitorizarea etc.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este un eveniment anual, cu atenția mondială îndreptată asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor care trăiesc cu hepatita virală. Este o oportunitate globală de a sensibiliza şi de a induce o schimbare reală în prevenirea bolilor şi a accesului la testare şi tratament.

La nivel mondial, 400 de milioane de persoane trăiesc cu virusurile hepatitei B și C şi 1,4 milioane mor anual din cauza acestor infecţii; 95% din oamenii care trăiesc cu hepatite virale nu știu că sunt infectați; 4.000 de persoane mor în fiecare zi, în timp ce există medicamente salvatoare de vieți.

La Adunarea Mondială a Sănătății din luna mai 2016, Statele Membre ale OMS au hotărât adoptarea primei Strategii de Eliminare a Hepatitei, cu obiective ambițioase și cu scopul de eliminare a hepatitelor virale până în anul 2030.

În scopul atingerii obiectivului NOhep de a ajunge la 300 de milioane de susținători până în anul 2030, avem nevoie de ajutorul tuturor.

Alăturați-vă mișcării globale și fiți parte din ceea ce face din eliminarea hepatitelor virale următoarea noastră mare realizare.

În România, Campania cu sloganul „ELIMINAREA HEPATITEI” este coordonată metodologic de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.